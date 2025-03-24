Весенняя аллергия в Украине: как подготовить организм и избежать рисков
Весна — время обновления природы, но для людей с сезонной аллергией этот период превращается в настоящее испытание.
РБК-Украина (проект Styler) совместно с экспертами медицинской лаборатории ДІЛА объясняют, какие аллергены наиболее опасны весной, как выявить склонность к аллергии еще до появления симптомов и чем защитить организм в сезон цветения.
Главные весенние аллергены в Украине
Весной в Украине основным раздражителем является пыльца растений. Чаще всего аллергические реакции вызывают:
- Деревья: береза, ива, тополь, дуб, клен, орех. Их пыльца активно распространяется по воздуху в апреле-мае.
- Злаковые травы: тимофеевка, пырей, райграс. Пик их цветения приходится на май-июнь.
- Сорняки: амброзия, полынь, лебеда. Хотя они обычно цветут в августе-сентябре, некоторые виды выделяют пыльцу уже в конце весны.
Дополнительным фактором риска является загрязнение воздуха, которое делает пыльцу более опасной для организма.
"Сейчас нередко можно увидеть вредный уровень загрязнения воздуха в разных регионах Украины, в частности, в Киеве. Он может вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей", — объясняют в ДІЛА.
Как диагностировать и почему количество пациентов с аллергией растет
По данным ВОЗ, в мире более 400 миллионов человек страдают аллергическим ринитом. В Украине количество пациентов с аллергией также растет. Среди основных причин:
- Изменение климата: глобальное потепление удлиняет период цветения растений.
- Загрязнение окружающей среды: пыльца в сочетании с промышленными выбросами и выхлопами становится еще более агрессивной.
Аллергия часто сопровождается другими заболеваниями, такими как бронхиальная астма или пищевая аллергия. Это требует комплексного подхода к диагностике и лечению.
Как пояснили в комментарии РБК-Украина в ДІЛА, для диагностики аллергии используются различные методы:
- Кожные аллерготесты (прик-тесты): на кожу наносятся капли растворов с различными аллергенами, затем кожу легонько царапают. Если есть реакция (покраснение, зуд), это свидетельствует о наличии аллергии.
- Исследование крови на IgE-антитела: измеряет уровень специфических антител к определенным аллергенам. Этот метод более точный и безопасный, особенно для детей.
- Молекулярная (компонентная) диагностика: позволяет определить реакцию на конкретные компоненты аллергенов. Это полезно для выявления перекрестных аллергий (например, когда аллергия на пыльцу березы сочетается с реакцией на яблоки).
В любом случае перед проведением теста рекомендуется проконсультироваться с врачом-аллергологом, который поможет выбрать оптимальный метод диагностики.
В случае уже установленного аллергического диагноза, повторные тесты не нужны, если симптомы не меняются. Однако в некоторых случаях тесты могут быть полезными: если появляются новые симптомы, если лечение не дает результата, если вы переехали в другой регион с новыми аллергенами.
Для детей тесты также могут повторяться через несколько лет, поскольку у детей могут появиться другие виды гиперчувствительности и/или возникнуть толерантность к некоторым аллергенам, например, пищевым.
Кто склонен к аллергиям и как определить риск заранее
Установить склонность к аллергии можно еще до появления первых симптомов. Как объясняют в ДІЛА, если в вашей семье есть случаи аллергических заболеваний, риск развития аллергии у ребенка или взрослого возрастает. В этом случае стоит обратить внимание на генетическое тестирование. Такие анализы помогают выявить наследственную предрасположенность и заранее понять, к каким аллергенам может быть чувствителен организм.
Еще одним способом диагностики является определение уровня общего иммуноглобулина Е (IgE) в крови. Повышенные показатели этого показателя могут сигнализировать о вероятности развития аллергических реакций в будущем. В то же время уровень IgE не всегда свидетельствует о наличии аллергии, поэтому нужна консультация врача-аллерголога, который поможет правильно интерпретировать результаты.
Особых различий в диагностике аллергии у детей и взрослых нет. Однако, если аллергию выявить в детском возрасте, это позволяет предупредить ее прогрессирование и развитие осложнений. Например, вовремя диагностированный и пролеченный аллергический ринит дает возможность снизить риск перехода заболевания в бронхиальную астму. Особенно эффективной в таких случаях является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов и минимизировать проявления аллергии в будущем.
Как подготовиться к сезону аллергий: общие рекомендации
за несколько недель до начала активного цветения врач может рекомендовать профилактический прием антигистаминных препаратов или топических назальных кортикостероидов. Это помогает организму лучше подготовиться к контакту с аллергенами и снизить риск обострения заболевания.
Чтобы минимизировать влияние пыльцы на организм, стоит придерживаться нескольких простых, но эффективных советов в повседневной жизни:
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Сделайте свой дом "безопасной зоной". Используйте очистители воздуха с HEPA-фильтрами, чаще проводите влажную уборку, избегайте проветривания путем открывания окон в утренние часы - именно тогда концентрация пыльцы самая высокая. Лучше пользоваться кондиционером.
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Ограничьте время пребывания на улице в периоды пиковой концентрации пыльцы. Это утренние часы и сухие, ветреные дни. Возвращаясь домой, стоит сразу менять одежду, принимать душ, промывать нос солевыми растворами, чтобы уменьшить количество аллергенов на теле и слизистых оболочках.
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Следите за прогнозами уровня пыльцы в воздухе. Сегодня есть множество мобильных приложений и веб-сервисов, например, Pollen.com или Air Matters, которые позволяют планировать активность в периоды низкой концентрации аллергенов.
Не лишним будет также заранее подготовить аптечку. Антигистаминные препараты, капли для глаз и носа, а в случае риска тяжелых реакций — автоинжектор с адреналином (эпинефрином) — должны быть под рукой, чтобы оказать себе или близким неотложную помощь, отмечают специалисты ДІЛА.
Правильная подготовка к сезону аллергии всегда начинается с консультации с врачом. Именно специалист по аллергологии поможет разработать персональную стратегию, которая уменьшит риски и обеспечит комфорт даже в период цветения растений.
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