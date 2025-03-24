Весенняя аллергия в Украине: как подготовить организм и избежать рисков

Весна — время обновления природы, но для людей с сезонной аллергией этот период превращается в настоящее испытание.

РБК-Украина (проект Styler) совместно с экспертами медицинской лаборатории ДІЛА объясняют, какие аллергены наиболее опасны весной, как выявить склонность к аллергии еще до появления симптомов и чем защитить организм в сезон цветения.

Главные весенние аллергены в Украине

Весной в Украине основным раздражителем является пыльца растений. Чаще всего аллергические реакции вызывают:

Деревья : береза, ива, тополь, дуб, клен, орех. Их пыльца активно распространяется по воздуху в апреле-мае.

: береза, ива, тополь, дуб, клен, орех. Их пыльца активно распространяется по воздуху в апреле-мае. Злаковые травы : тимофеевка, пырей, райграс. Пик их цветения приходится на май-июнь.

: тимофеевка, пырей, райграс. Пик их цветения приходится на май-июнь. Сорняки: амброзия, полынь, лебеда. Хотя они обычно цветут в августе-сентябре, некоторые виды выделяют пыльцу уже в конце весны.

Дополнительным фактором риска является загрязнение воздуха, которое делает пыльцу более опасной для организма.

"Сейчас нередко можно увидеть вредный уровень загрязнения воздуха в разных регионах Украины, в частности, в Киеве. Он может вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей", — объясняют в ДІЛА.

Как диагностировать и почему количество пациентов с аллергией растет

По данным ВОЗ, в мире более 400 миллионов человек страдают аллергическим ринитом. В Украине количество пациентов с аллергией также растет. Среди основных причин:

Изменение климата : глобальное потепление удлиняет период цветения растений.

: глобальное потепление удлиняет период цветения растений. Загрязнение окружающей среды: пыльца в сочетании с промышленными выбросами и выхлопами становится еще более агрессивной.

Аллергия часто сопровождается другими заболеваниями, такими как бронхиальная астма или пищевая аллергия. Это требует комплексного подхода к диагностике и лечению.

Как пояснили в комментарии РБК-Украина в ДІЛА, для диагностики аллергии используются различные методы:

Кожные аллерготесты (прик-тесты) : на кожу наносятся капли растворов с различными аллергенами, затем кожу легонько царапают. Если есть реакция (покраснение, зуд), это свидетельствует о наличии аллергии.

: на кожу наносятся капли растворов с различными аллергенами, затем кожу легонько царапают. Если есть реакция (покраснение, зуд), это свидетельствует о наличии аллергии. Исследование крови на IgE-антитела : измеряет уровень специфических антител к определенным аллергенам. Этот метод более точный и безопасный, особенно для детей.

: измеряет уровень специфических антител к определенным аллергенам. Этот метод более точный и безопасный, особенно для детей. Молекулярная (компонентная) диагностика: позволяет определить реакцию на конкретные компоненты аллергенов. Это полезно для выявления перекрестных аллергий (например, когда аллергия на пыльцу березы сочетается с реакцией на яблоки).

В любом случае перед проведением теста рекомендуется проконсультироваться с врачом-аллергологом, который поможет выбрать оптимальный метод диагностики.

В случае уже установленного аллергического диагноза, повторные тесты не нужны, если симптомы не меняются. Однако в некоторых случаях тесты могут быть полезными: если появляются новые симптомы, если лечение не дает результата, если вы переехали в другой регион с новыми аллергенами.

Для детей тесты также могут повторяться через несколько лет, поскольку у детей могут появиться другие виды гиперчувствительности и/или возникнуть толерантность к некоторым аллергенам, например, пищевым.

Кто склонен к аллергиям и как определить риск заранее

Установить склонность к аллергии можно еще до появления первых симптомов. Как объясняют в ДІЛА, если в вашей семье есть случаи аллергических заболеваний, риск развития аллергии у ребенка или взрослого возрастает. В этом случае стоит обратить внимание на генетическое тестирование. Такие анализы помогают выявить наследственную предрасположенность и заранее понять, к каким аллергенам может быть чувствителен организм.

Еще одним способом диагностики является определение уровня общего иммуноглобулина Е (IgE) в крови. Повышенные показатели этого показателя могут сигнализировать о вероятности развития аллергических реакций в будущем. В то же время уровень IgE не всегда свидетельствует о наличии аллергии, поэтому нужна консультация врача-аллерголога, который поможет правильно интерпретировать результаты.

Особых различий в диагностике аллергии у детей и взрослых нет. Однако, если аллергию выявить в детском возрасте, это позволяет предупредить ее прогрессирование и развитие осложнений. Например, вовремя диагностированный и пролеченный аллергический ринит дает возможность снизить риск перехода заболевания в бронхиальную астму. Особенно эффективной в таких случаях является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов и минимизировать проявления аллергии в будущем.

Как подготовиться к сезону аллергий: общие рекомендации

за несколько недель до начала активного цветения врач может рекомендовать профилактический прием антигистаминных препаратов или топических назальных кортикостероидов. Это помогает организму лучше подготовиться к контакту с аллергенами и снизить риск обострения заболевания.

Чтобы минимизировать влияние пыльцы на организм, стоит придерживаться нескольких простых, но эффективных советов в повседневной жизни:

Сделайте свой дом "безопасной зоной". Используйте очистители воздуха с HEPA-фильтрами, чаще проводите влажную уборку, избегайте проветривания путем открывания окон в утренние часы - именно тогда концентрация пыльцы самая высокая. Лучше пользоваться кондиционером.

Ограничьте время пребывания на улице в периоды пиковой концентрации пыльцы . Это утренние часы и сухие, ветреные дни. Возвращаясь домой, стоит сразу менять одежду, принимать душ, промывать нос солевыми растворами, чтобы уменьшить количество аллергенов на теле и слизистых оболочках.

Следите за прогнозами уровня пыльцы в воздухе. Сегодня есть множество мобильных приложений и веб-сервисов, например, Pollen.com или Air Matters, которые позволяют планировать активность в периоды низкой концентрации аллергенов.

Не лишним будет также заранее подготовить аптечку. Антигистаминные препараты, капли для глаз и носа, а в случае риска тяжелых реакций — автоинжектор с адреналином (эпинефрином) — должны быть под рукой, чтобы оказать себе или близким неотложную помощь, отмечают специалисты ДІЛА.

Правильная подготовка к сезону аллергии всегда начинается с консультации с врачом. Именно специалист по аллергологии поможет разработать персональную стратегию, которая уменьшит риски и обеспечит комфорт даже в период цветения растений.