Весна - время перемен: названы вещи, от которых следует избавиться до начала марта
Начало весны связано с обновлением во всем. Порядок и чистота в доме способствуют хорошему настроению и внутреннему покою. Следует знать, какие вещи нужно выбросить перед началом весны.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Southern Living.
Вещи, которые вам больше не подходят
В шкафу могут лежать старые джинсы, которые банально вам могут не подходить по размеру. Поэтому пришло время их выбросить.
Часто люди держат дома такие вещи из-за надежды, что когда-нибудь пойдут в спортзал и похудеют. Однако не стоит давить на себя и одевать то, что подходит вам уже сейчас.
Также стоит выбросить старый декор, уже потерявший свой внешний вид.
Если в доме есть что-то, что вызывает у вас чувство волнения, то скорее всего, пора убрать это из дома и освободить место для вещей, которые вдохновляю вас и делают счастливыми.
Следует проверить такую одежду и обувь:
- колготки с затяжками
- носки с дырками
- бюстгальтеры, потерявшие функцию поддержки груди
- вещи с пятнами, которые не отстираются
- одежда не по размеру
- платья из выпускного или другие торжественные
- старые купальники
Косметика:
- товары с истекшим сроком годности
- засохшая помада или тушь
- пробники
- растянутые резинки для волос
- практически пустые баночки и бутылочки
- "облисевшие" кисти для макияжа
Сентиментальные предметы
Часто людям сложно прощаться с вещами, к которым они привыкли.
Это сентиментальные предметы, за которые чувствуется необходимость держаться: старые открытки, билеты с поездок и прочее.
Но также могут быть вещи, которые вам хорошо и долго служили или занимают особое место в вашем сердце, даже если вы знаете, что пора попрощаться.
Также если вы совсем не одеваете платья, но их у вас очень много, то они только занимают место в вашем шкафу,
Вещи на "всякий случай"
У многих в доме есть такие вещи. Однако, если запас вещей стал очень большим, то пора сократить его.
Лучше отдать их тому, кто может ими пользоваться сейчас.
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