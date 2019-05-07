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Повернеться на ринг? Тренер Кличко зробив важливу заяву

STYLERЖиття    07.05.2019 - 14:38
Повернеться на ринг? Тренер Кличко зробив важливу заяву
Колаж РБК-Україна

Кличко може відновити кар'єру

Колишній тренер Володимира Кличко зробив заяву щодо повернення боксера на ринг.Спортсмен міг би відновити кар'єру, однак навряд чи це зробить. Про це поінформував Sport.ua.

Джонатон Бенкс, колишній тренер українського чемпіона сказав: "Кличко - ділова людина, і він не відновить свою кар'єру. Ми розмовляли з Володимиром перед тим, як він оголосив про відхід зі спорту. Він сказав мені, що вже зробив на ринзі все. Я йому відповів, що рішення залишається за ним, а я підтримаю будь-який його крок. У Кличка пішло багато часу на те, щоб зважитися".

Повернеться на ринг? Тренер Кличко зробив важливу заявуФото: (badlefthook.com)

Також, за його словами, Володимир заявив про відхід на пенсію у той момент, коли був на 100% упевнений в остаточності цього рішення. В останній раз він виходив на ринг 29 квітня 2017 року.

"Довгі роки Володимир асоціювався з елітним дивізіоном, але при цьому у нього було багато ненависників. Тепер фанати хочуть, щоб у хевівейта знову з'явилося обличчя та жадають його повернення", - додав Бенкс.

Нагадаємо, що экс-наречену Кличко жорстоко побив її новий хлопець. На тілі Хайден були виявлені почервоніння та сліди насильства. Після з'ясування обставин інциденту поліція заарештувала Хікерсона.

Раніше повідомлялося про скасування заручин Володимира Кличка з актрисою Хайден Панеттьєрі.

Пізніше ми писали, що з'явилися нові деталі розставання Кличка з Панеттьєрі. До речі, за 8 років відносин Хайден і Володимир кілька разів оголошували про розрив, однак після цього завжди мирилися.

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