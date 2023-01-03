Ученые удивили заявлением о бактериях в кишечнике: могут увеличивать влечение к спорту

Ученые проанализировали генетические и физиологические факторы, которые отличают мышей с высоким влечением к физической активности. Ключевым фактором оказалось присутствие метаболитов, которые вырабатывают некоторые виды бактерий кишечной микрофлоры.

Эти симбиотические микробы, которые живут в кишечном тракте, имеют глубокое и разнообразное влияние на весь организм человека. К примеру, они определяют тяжесть течения COVID-19 и эффективность вакцин, могут участвовать в развитии болезни Альцгеймера и менять настроение человека.

Во время исследования ученые секвенировали геном, определили набор метаболитов в крови, видовой состав кишечной микрофлоры и так далее. Далее они выделили группу животных, которые демонстрировали повышенный интерес к физической активности и дольше других бегали в колесе. С помощью искусственного интеллекта медики выделили факторы, которые отвечают за отличие.

Оказалось, что генетика влияет на влечение к физическим упражнениям сравнительно мало, а вот состав микрофлоры оказывает довольно большой эффект.

Это подтвердили и дополнительные опыты: если "спортивным" животным скармливали антибиотики широкого спектра действия, они начинали проводить в беговом колесе примерно вдвое меньше времени.

Было выделено две бактерии - Eubacterium rectale и Coprococcus eutactus. Эти микробы обитают в кишечнике и выделяют амиды жирных кислот. Эти амиды стимулируют каннабиноидные рецепторы СВ1, которые работают в клетках периферической нервной системы. В результате повышается уровень дофамина в полосатом теле головного мозга, при физических нагрузках это происходит особенно заметно.

Дофамин не зря называют "гормоном удовольствия", а полосатое тело - частью внутренней системы вознаграждения мозга. Такая стимуляция ведет к позитивным переживаниям во время физической активности и развивает влечение к упражнениям.

Некоторые данные, полученные в экспериментах с грызунами, показывают, что у них более явно проявляется "эйфория бегуна", связанная с меньшей чувствительностью к усталости и боли.

Один из авторов исследования, доктор Николас Бейтли, считает, что исследование может открыть совершенно новое направление в спортивной физиологии.

Пока исследование было проведено только на мышах и ученым еще предстоит выяснить о такой же взаимосвязи человеческой микрофлоры желудка и удовольствиями от спорта.

Если эти данные подтвердятся, то появятся совершенно новые эффективные диеты и биодобавки, которые помогут регулировать микрофлору и сделают походы в спортзал одним сплошным удовольствием.