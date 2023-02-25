Ученые обнаружили неожиданный эффект от кофе на здоровье печени: исследование

Кофе - любимый утренний напиток миллионов людей во всем мире. Относительно его полезности и вредности существует множество мифов, которые уже неоднократно опровергали научные исследования. В одном из последних из них медики определили, как кофе способен влиять на здоровье печени.

Как проводили новое исследование

Ученые решили определить, какие факторы оказывают влияние на развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и диабета 2 типа.

В исследовании приняли участие 156 взрослых людей средних лет, и все они считались на грани ожирения, 98 из них имели диабет 2 типа.

Медики фиксировали измерения тела участников, а также сканировали печень и принимали образцы мочи и крови. Кроме того, участники отвечали на анкеты и заполняли журналы, которые отслеживали, сколько они выпили кофе, а также других напитков и продуктов, содержащих кофеин.

"Факторы риска неалкогольной жировой болезни печени и диабета 2 типа совпадают и включают ожирение, резистентность к инсулину и воспаление как печени, так и жировой ткани", - говорит Джон Гриффит Джонс, старший научный сотрудник Центра нейронауки и клеточной биологии Университета Коимбры.

Как кофе влияет на печень

Полученные данные показали, что метаболиты кофе могут помочь предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени.

"Точные механизмы, с помощью которых кофе может помочь предотвратить НАЖБП, еще недостаточно изучены. Но некоторые исследования показывают, что потребление кофе может помочь улучшить чувствительность к инсулину, уменьшить воспаление и окислительный стресс, которые являются факторами, связанными с развитием неалкогольной жировой болезни печени", - рассказывает Адиль Макбул, доктор медицинских наук, из исследовательской группы Университета Тохо, Япония.

По его словам, связь между потреблением кофе и развитием неалкогольной жировой болезни печени сложна и требует дальнейшего исследования.

"Между тем, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и здоровый образ жизни все еще остаются лучшими способами поддерживать общее состояние здоровья и уменьшить риск развития НАЖБП", - говорит Макбул.

Также отмечает, что люди с сахарным диабетом 2 типа должны тесно сотрудничать с медиками, чтобы контролировать свое состояние и предотвращать развитие сопутствующих осложнений.