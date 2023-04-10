Ученые на глубине более 8 км сняли на видео уникальную рыбу без плавательного пузыря и чешуи

Ученые из Университета Западной Австралии и Японии установили новый рекорд, зафиксировав на глубине более 8 километров под водой самую глубоководную рыбу Pseudoliparis belyaevi. При этом исследователи потратили более 15 лет на изучение такого вида.

Об этом говорится в материале на сайте The University of Western Australia.

Этих необычных рыб, способных выжить на подобной поразительной глубине, называют морскими улитками. Сняли на камеру Pseudoliparis во впадине Идзу-Огасавара, к югу от Японии.

По словам австралийского профессора, основателя Центра глубоководных исследований Minderoo-UWA и главного научного сотрудника экспедиции Алана Джеймисона, в августе 2022 года исследовательское судно DSSV Pressure Drop совершило двухмесячную экспедицию к глубоким впадинам вокруг Японии в северной части Тихого океана.

Целью миссии было исследование желоба Япония, Идзу-Огасавара и Рюкю на глубине 8000 м, 9300 м и 7300 м соответственно в рамках 10-летнего изучения самых глубоких популяций рыб в мире.

Профессор Джеймисон работал с командой Токийского университета морских наук и технологий над установкой камер с наживкой в самых глубоких частях впадин.

В желобе Идзу-Огасавара возле Японии на глубине 8336 метров команде удалось заснять малоизученный вид морских улиток рода Pseudoliparis.

Несколько дней спустя в Японской впадине команда поймала две рыбы в ловушки на глубине 8022 метра. Эти рыбы-улитки, Pseudoliparis belyaevi, были первыми рыбами, пойманными с глубины более 8000 м, и только в 2008 году их видели на глубине 7703 м.

Видео: исследователи сняли недалеко от Японии самую глубоководную рыбу из всех известных

"Японские впадины были невероятным местом для исследования; они так богаты жизнью, даже на самом дне", - отметил ученый.

Джеймисон также добавил, что в других впадинах, таких как Марианская, исследователи также встречали такой вид рыб на глубине около 8 км, но их было гораздо меньше, чем возле Японии. Так, глубина рыбы Идзу-Огасавара побила предыдущий рекорд в 8 178 м, установленный в 2017 году морской улиткой в Марианской впадине, на 158 метров.

Несмотря на большую и довольно живую популяцию рыб, живущих на этих глубинах, одинокая особь, претендующая на звание самой глубоководной из когда-либо найденных, была довольно маленькой мальком.

"Морская улитка" Pseudoliparis belyaevi (фото: скриншот с видео)

Сняли Pseudoliparis belyaevi с помощью беспилотных подводных аппаратов - посадочных модулей, на которые исследователи разместили камеры с наживкой в самой глубокой части этих траншей, пишет The Gardian.

Стоит отметить, что на глубине 8000 метров давление в 800 раз больше, чем на поверхности океана. Рыбы могут выжить в таких условиях, в темноте глубоководной бездны, благодаря глубоководным адаптациям, объясняет Джеймисон.

В частности, у морской улитки нет заполненного газом плавательного пузыря, нет чешуи, а вместо этого есть студенистый слой. Так как солнечный свет не проникает на такие глубины, подводные обитатели не могут полагаться на фотосинтез, вместо чего для создания глюкозы используют хемосинтез, то есть выживают за счет химических веществ, что поступают с морского дна.

Видео: морская улитка Pseudoliparis belyaevi стала самой глубоководной рыбой из когда-либо зафиксированных

В отличие от других видов глубоководных рыб, молодые улитки (мальки) обычно обитают на большей глубине, чем взрослые особи.

Джеймисон также указал на сильную взаимосвязь температуры воды и давления для обитателей глубин.

Так, вода в Идзу-Огасаваре, которая находится к северу от Марианской впадины в Тихом океане, на долю градуса теплее, что, по словам Джеймисона, имеет существенное значение. Профессор добавил, что в более холодных местах рыбы обитают ближе к поверхности, а в более теплых - обитают глубже.