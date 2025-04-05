Что можно и нельзя делать в день рождения: приметы, которые сбываются
День рождения - это магический момент, когда открываются особые энергетические потоки. Считается, что в этот день Вселенная внимательно слушает желания человека и может помочь их осуществить.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о приметах, которые на день рождения помогают привлечь удачу, благополучие и обеспечить защиту от невзгод.
Что стоит сделать в день рождения
Чтобы год прошел удачно, стоит выполнить несколько простых ритуалов. Они помогут привлечь положительную энергию, успех в делах и финансовое благополучие. Главное - делать все с хорошим настроением и искренними намерениями.
- Начать день с хорошего настроения, забыть о проблемах и не допускать грустных мыслей.
- Отмечать праздник в надлежащий день, ведь раннее празднование сокращает возраст, а позднее - приносит неудачу.
- Планировать день рождения по собственным желаниям, ведь как встретишь этот день, так и год пройдет.
- Первые поздравления принять на рассвете, надев новую красивую одежду и не меняя ее до вечера.
- Положить деньги в карманы праздничного наряда для привлечения финансового благополучия.
Приметы для мужчин и женщин
Некоторые верования касаются отдельно мужчин и женщин, поскольку разный возраст и подарки могут влиять на дальнейшую судьбу. Это связано с религиозными, мифологическими и народными представлениями о жизни и ее циклах. Кроме того, даже погода в этот день имеет особое значение.
- Мужчинам не следует праздновать 33 и 40 лет по религиозным и мистическим причинам.
- Женщинам нежелательно принимать в подарок зеркала, платки, жемчуг и желтые цветы, ведь они символизируют грусть и одиночество.
- Девочкам не рекомендуется праздновать 9 и 13 лет, а женщинам - 53 года.
- Погодные приметы также важны: солнечный день обещает удачу, дождь - счастье, гроза - беспокойство, ветер - перемены, а снег - прибыль.
На день рождения стоит придерживаться определенных примет, чтобы привлечь счастье (фото: Freepik.com)
Чего нельзя делать в день рождения
Чтобы не навлечь на себя невзгоды, важно избегать определенных действий. Считается, что некоторые привычки и поступки могут разрушить счастливый год или отобрать жизненную энергию. Поэтому в этот день нужно быть особенно внимательным.
- Не думать о долгах, не брать и не давать деньги в долг.
- Не раздавать милостыню в этот день, а перенести добрые дела на другой день.
- Не стричь волосы и ногти, чтобы не потерять связь с ангелом-хранителем.
- Не выносить мусор до следующего дня, чтобы не "вынести" удачу.
- Не печь блинов, поскольку это поминальное угощение.
- Не приглашать на праздник неприятных людей или тех, с кем сложные отношения.
- За столом не должно быть 9, 13, 18, 21, 51, 99 или 100 гостей.
Приметы о подарках
Подарки имеют особое значение, ведь они могут не только радовать, но и влиять на судьбу человека. Некоторые вещи способны принести неудачу или даже болезни, поэтому их не стоит принимать без мер предосторожности. Если же подарок кажется подозрительным, лучше выкупить его символической монетой.
- Букет с четным количеством цветов или желтые цветы, которые символизируют разлуку.
- Острые предметы - ножи, ножницы, иглы, если их не "выкупить" за символическую монетку.
- Пустой кошелек - он должен содержать хотя бы одну монету.
- Шампунь или мыло - предвестники слез и неприятностей.
- Наручные часы - могут предвещать разлуку или ссору.
- Зеркала, особенно большие, следует распаковывать только на следующий день после праздника.
Чтобы усилить положительную энергетику, рекомендуется подготовить гостям символические сувениры. Это поможет сохранить баланс между дарением и приемом и привлечет удачу на весь год.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Лунный календарь и Astrology Matters.