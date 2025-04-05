Что можно и нельзя делать в день рождения: приметы, которые сбываются

День рождения - это магический момент, когда открываются особые энергетические потоки. Считается, что в этот день Вселенная внимательно слушает желания человека и может помочь их осуществить.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о приметах, которые на день рождения помогают привлечь удачу, благополучие и обеспечить защиту от невзгод.

Что стоит сделать в день рождения

Чтобы год прошел удачно, стоит выполнить несколько простых ритуалов. Они помогут привлечь положительную энергию, успех в делах и финансовое благополучие. Главное - делать все с хорошим настроением и искренними намерениями.

Начать день с хорошего настроения, забыть о проблемах и не допускать грустных мыслей.

Отмечать праздник в надлежащий день, ведь раннее празднование сокращает возраст, а позднее - приносит неудачу.

Планировать день рождения по собственным желаниям, ведь как встретишь этот день, так и год пройдет.

Первые поздравления принять на рассвете, надев новую красивую одежду и не меняя ее до вечера.

Положить деньги в карманы праздничного наряда для привлечения финансового благополучия.

Приметы для мужчин и женщин

Некоторые верования касаются отдельно мужчин и женщин, поскольку разный возраст и подарки могут влиять на дальнейшую судьбу. Это связано с религиозными, мифологическими и народными представлениями о жизни и ее циклах. Кроме того, даже погода в этот день имеет особое значение.

Мужчинам не следует праздновать 33 и 40 лет по религиозным и мистическим причинам.

Женщинам нежелательно принимать в подарок зеркала, платки, жемчуг и желтые цветы, ведь они символизируют грусть и одиночество.

Девочкам не рекомендуется праздновать 9 и 13 лет, а женщинам - 53 года.

Погодные приметы также важны: солнечный день обещает удачу, дождь - счастье, гроза - беспокойство, ветер - перемены, а снег - прибыль.

На день рождения стоит придерживаться определенных примет, чтобы привлечь счастье (фото: Freepik.com)

Чего нельзя делать в день рождения

Чтобы не навлечь на себя невзгоды, важно избегать определенных действий. Считается, что некоторые привычки и поступки могут разрушить счастливый год или отобрать жизненную энергию. Поэтому в этот день нужно быть особенно внимательным.

Не думать о долгах, не брать и не давать деньги в долг.

Не раздавать милостыню в этот день, а перенести добрые дела на другой день.

Не стричь волосы и ногти, чтобы не потерять связь с ангелом-хранителем.

Не выносить мусор до следующего дня, чтобы не "вынести" удачу.

Не печь блинов, поскольку это поминальное угощение.

Не приглашать на праздник неприятных людей или тех, с кем сложные отношения.

За столом не должно быть 9, 13, 18, 21, 51, 99 или 100 гостей.

Приметы о подарках

Подарки имеют особое значение, ведь они могут не только радовать, но и влиять на судьбу человека. Некоторые вещи способны принести неудачу или даже болезни, поэтому их не стоит принимать без мер предосторожности. Если же подарок кажется подозрительным, лучше выкупить его символической монетой.

Букет с четным количеством цветов или желтые цветы, которые символизируют разлуку.

Острые предметы - ножи, ножницы, иглы, если их не "выкупить" за символическую монетку.

Пустой кошелек - он должен содержать хотя бы одну монету.

Шампунь или мыло - предвестники слез и неприятностей.

Наручные часы - могут предвещать разлуку или ссору.

Зеркала, особенно большие, следует распаковывать только на следующий день после праздника.

Чтобы усилить положительную энергетику, рекомендуется подготовить гостям символические сувениры. Это поможет сохранить баланс между дарением и приемом и привлечет удачу на весь год.