ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ваш сусід мертвий, ми його закидали гранатами": ексглава сільради під Києвом дивом вижила

Новость на русском →
Мироцьке, Київська область, П'ятниця 10 червня 2022 19:44
"Ваш сусід мертвий, ми його закидали гранатами": ексглава сільради під Києвом дивом вижила Під Києвом окупанти просто розстрілювали мирних жителів у селі Мироцьке (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У село Мироцьке Київської області російські окупанти зайшли в останні дні лютого. Селище знаходиться на трасі між Ворзелем і Бородянкою, в 45 км від Києва. До війни в Мироцькому жило близько 1500 осіб. З перших же днів військові почали розстрілювати місцевих жителів.

Ексголова Мироцької сільради Ольга Миколаївна розповіла про злочини окупантів у відео для Дениса Казанського.

У перші дні російські військові в'їхали в селище і почали тероризувати місцевих жителів. Сусід ексголови сільради Олександр виявився однією з перших жертв.

У перші дні березня вона пішла до сусіда, щоб він допоміг їй набрати води. Покликала його на ім'я, а він не відгукнувся. Вона вийшла з його будинку і натрапила на окупантів, які запитали: "Що, не змогли води набрати?".

Жінка сказала, що не відгукується сусід. А ті у відповідь: "Ваш сусід мертвий, ми його гранатами закидали". Йому було близько 50 років. Пізніше його тіло виявили й за словами місцевих, окупанти над ним сильно познущалися - викололи очі, зняли скальп.

А колишній голові сільради Ользі Миколаївні погрожували - на неї наставили зброю і зажадали з неї список жителів. Хотіли знати, хто в поліції працює, хто в АТО був.

Жінка сказала, щоб зброю прибрали, вона главою була з 2010 по 2015 рік і всі дані застаріли. Вона пояснила, що пройшло вже 7 років і все давно змінилося.

Ще двох сусідів з її вулиці розстріляли в перші дні березня. Обидва - цивільні, близько 50 років. Один йшов просто по вулиці, другий був у дворі. Трохи пізніше окупанти розстріляли машину - люди їхали в аптеку, в Немішаєве. Вони зупинилися і тут же потрапили під обстріл.

Одного чоловіка, старшого віку - в упор. Другий чоловік, молодший - встиг втекти. Йому місцеві жителі потім допомогли дістатися до рідних в Мироцькому, в іншій частині села.

Раніше ми вже розповідали про звірячі злочини російських окупантів у Київській області - у Бузовій вони вбили трьох членів сім'ї, всіх у різні дні й за різних обставин.

Не пощастило родині Софії з селища Загальці біля Бородянки - загинули кум і зять, а після - жінки змогли вивезти дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область лица войны
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими