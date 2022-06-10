"Ваш сусід мертвий, ми його закидали гранатами": ексглава сільради під Києвом дивом вижила

У село Мироцьке Київської області російські окупанти зайшли в останні дні лютого. Селище знаходиться на трасі між Ворзелем і Бородянкою, в 45 км від Києва. До війни в Мироцькому жило близько 1500 осіб. З перших же днів військові почали розстрілювати місцевих жителів.

У перші дні російські військові в'їхали в селище і почали тероризувати місцевих жителів. Сусід ексголови сільради Олександр виявився однією з перших жертв.

У перші дні березня вона пішла до сусіда, щоб він допоміг їй набрати води. Покликала його на ім'я, а він не відгукнувся. Вона вийшла з його будинку і натрапила на окупантів, які запитали: "Що, не змогли води набрати?".

Жінка сказала, що не відгукується сусід. А ті у відповідь: "Ваш сусід мертвий, ми його гранатами закидали". Йому було близько 50 років. Пізніше його тіло виявили й за словами місцевих, окупанти над ним сильно познущалися - викололи очі, зняли скальп.

А колишній голові сільради Ользі Миколаївні погрожували - на неї наставили зброю і зажадали з неї список жителів. Хотіли знати, хто в поліції працює, хто в АТО був.

Жінка сказала, щоб зброю прибрали, вона главою була з 2010 по 2015 рік і всі дані застаріли. Вона пояснила, що пройшло вже 7 років і все давно змінилося.

Ще двох сусідів з її вулиці розстріляли в перші дні березня. Обидва - цивільні, близько 50 років. Один йшов просто по вулиці, другий був у дворі. Трохи пізніше окупанти розстріляли машину - люди їхали в аптеку, в Немішаєве. Вони зупинилися і тут же потрапили під обстріл.

Одного чоловіка, старшого віку - в упор. Другий чоловік, молодший - встиг втекти. Йому місцеві жителі потім допомогли дістатися до рідних в Мироцькому, в іншій частині села.