Вакцинація в Україні: медики розповіли про нові побічні ефекти від Covishield

Після першого місяця вакцинації від коронавірусу українські медики отримали лише 689 повідомлень про побічні ефекти, які проявилися після індійської вакцини Covishield. Всього було введено майже 200 тисяч доз цього препарату.

Про це повідомляє Державний експертний центр МОЗ України на своїй сторінці в Facebook .

Експерти проаналізували побічні ефекти від щеплень від коронавірусу в період з 24 лютого по 28 березня. Після майже 200 тисяч доз щеплень відсоток побічних ефектів склав 0,35%.

При цьому переважна кількість випадків (92,8%) являли собою несерйозні побічні реакції.

Поширені побічні ефекти

розлади в місці уколу (65,73%);

розлади з боку опорно-рухового апарату (12,98%);

неврологічні розлади (11,96%);

шлунково-кишкові розлади (3,48%);

Імунні розлади і розлади шкіри (1,78%);

Інші розлади (1,27%).

Інфографіка (facebook.com/dec.gov.ua)