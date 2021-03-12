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Вакцинація від коронавірусу і потенція: медики відповіли на важливе питання

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 19:10
Вакцинація від коронавірусу і потенція: медики відповіли на важливе питання Медики розповіли, чи може вакцина від коронавірусу впливати на потенцію (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Лікарі розповіли, чи може впливати вакцинація від коронавірусу на потенцію і пояснили, що в одній дозі препарату міститься мінімальна кількість вірусу.

Про те, чи може вакцина вплинути на чоловічу потенцію, лікарі розповіли в ефірі каналу "Україна 24".

Ексдиректор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта вважає, що чоловікам боятися не варто і вакцинація на потенцію не вплине. Більш небезпечним для чоловічого здоров'я може виявитися саме захворювання.

"Не впливає. На цей момент є дослідження по коронавірусу, яке говорить про те, що дійсно може бути потенційний вплив на яєчка у чоловіків, через це саме захворювання коронавірусом є більш серйозним, ніж вакцинація. Вакцина – це дозована кількість вірусу, яка не викликає таких ускладнень", - зазначив медик.

А ось сімейний лікар Віта Олещенко порекомендувала пацієнтам з порушеннями звернутися за консультацією до профільного фахівця.

"Якщо пацієнт скаржиться на еректильну функцію, він буде направлений до уролога, який проведе спеціальне обстеження. Я впевнена, що постковідний синдром буде внесено в міжнародний класифікатор хвороб, і це буде виглядати як окремий діагноз", - сказала медик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ольга Голубовська назвала найбільшу небезпеку британського штаму коронавірусу.

А також ми розповідали про те, що лікар дав пояснення, чому коронавірусом почали заражатися ті, хто раніше їм не хворів.

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