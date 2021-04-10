Вакцина Pfizer і Coronavac: кого будуть прищеплювати цими препаратами

В Україну вже прибув препарат Coronavac, а Pfizer очікується вже наступного тижня. Нові засоби вакцинації зважаючи на невеликі партії будуть використовуватися для вакцинації лише деяких груп населення. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко уточнив, хто зможе претендувати на щеплення цими вакцинами.

Про це чиновник розповів на зустрічі з журналістами, передає "Українська Правда" .

При цьому 215 тисяч доз вакцини Coronavac вже перебувають в Україні. Цей препарат планують розділити між:

За даними фахівця, Pfizer розподілять між:

Широко обговорювана вакцина Pfizer очікується в Україні 14-15 квітня. Очікується, що партія буде об'ємом 117 тисяч доз.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, як будуть розподілені перші партії вакцин Pfizer і Coronavac.

Як писало РБК-Украина, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що перші поставки вакцини Pfizer в Україну очікуються протягом травня-червня. Мова йде про постачання за прямим контрактом на 10 млн доз.

Так, з початку вакцинації в Україні щеплення від коронавіруса отримали 373 002 людини.