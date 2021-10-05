УЗ звинуватили у знущанні над пасажирами: мокра постіль, а вагон забитий "зайцями" без масок

У вагоні було +30

Жінка обурилася тим, що в купейному вагоні не відкривалися вікна, а температура всередині досягала +30 градусів. Решта пасажирів сиділи в куртках прямо в купе. Цікаво, що практично всі були "зайцями", тобто їхали без квитків. Масок ні на кому з людей не було.

"Які маски? Про що ви? А на додачу весь 9-й купейний вагон 772 поїзду сполученням Хмельницький-Київ був забитий безбілетниками! При температурі у вагоні + 30 С, громадяни дружно сиділи в куртках на власних сумках по всьому проходу вздовж усього вагона. Вікна закриті, ясна річ. Хто ж вікна відкриває під час пандемії. Постіль була мокра, але поки я проштовхнулася в кінець вагона, щоб з'ясувати, в якому вагоні начальник поїзда, вона висохла, від високих температур. Докази самознищилися!"- описала ситуацію Інна.

Поїзд запізнився

Цікаво, що поїзд запізнився до Києва на 50 хвилин. Але ніхто вибачень не приніс. Пасажирка звернулася зі скаргою на гарячу лінію Укрзалізниці, але там їй сказали, що вона не постраждала, але звернення зафіксували.

"Родзинкою на тортику стало запізнення в Києві на 50 хвилин. Коли сьогодні я подзвонила на гарячу лінію і запитала, як мені повернуть гроші за поганий сервіс і моральну шкоду, то оператор Вікторія мені відповіла, а за що гроші, за шкоду?! Ви ж, мовляв, не постраждали!"- розповіла Колесник.

Поїзд Хмельницький-Київ набитий безквитковими пасажирами (фото: Інна Колесник)