Всего 5 простых продуктов помогают похудеть после 40 лет: включите их в рацион обязательно

После 40 лет в организме человека метаболические процессы начинают замедляться, а мышечная масса начинает снижаться. А это приводит к быстрому набору веса и жировых отложений. Справиться с этим помогают продукты питания, которые обязательно нужно включить в свой рацион.

Диетолог и практикующий доктор Лиза Янг назвала пять продуктов, которые помогут оставаться стройными после 40 лет. Об этом говорится в статье EatThis,NotThat.

Льняное семя

Семена льна являются отличным источником омега-3 жирных кислот и богаты клетчаткой. Ежедневное употребление льняного семени в количестве 30 г помогут снизить вес, а еще насытят организм клетчаткой, которая в свою очередь дает ощущение сытости и не снижает калорийности.

Ягоды

После 40 лет ягоды становятся важным компонентом рациона. Можно добавить немного свежей малины, ежевики, клубники или черники в овсянку, йогурт или смузи. Можно просто насыпать ягоды в чашку и добавить к ним мед.

Фрукты содержат огромный набор питательных веществ и при этом, по данным Medical News Today, они способствуют снижению веса. В ягодах много жидкости, антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и фитохимические вещества. В одной чашке ежевики содержится 9 г клетчатки, а в чашке малины - 9,8 г клетчатки.

Авокадо

В этом продукте огромное количество клетчатки и минимальное количество калорий. Привычка употреблять авокадо помогает включить в свой рацион больше овощей и фруктов, а также меньше употреблять продуктов с сахаром.

В исследовании Nutrition Journal указывается, что употребление половины авокадо во время обеда помогает чувствовать себя сытым в течении следующих 3-5 часов.

Орехи и семечки

Регулярное употребление в умеренных количествах орехов и семечек помогает насытить организм клетчаткой, белком и полезными жирами. Эти продукты отлично подходят для легкого и здорового перекуса, который помогает похудеть.

Эти натуральные продукты насыщены фитохимическими веществами и питательными веществами. В них также есть микронутриенты и антиоксиданты, такие как церетиноиды, токоферолы (витамин Е), флавоноиды и ресвератрол.

Квашеная капуста

В этой невероятно полезной и вкусной еде содержатся пробиотики и пребиотики. По данным WebMD, есть множество причин, по которым такая капуста помогает избавиться от лишнего веса. В квашеной капусте мало калорий, мало жира и много клетчатки, которая способствует ощущению сытости в течение дня. А еще пробиотики этой капусты помогают снизить всасывание жира.

Ну и кроме всего прочего, в квашеной капусте есть основные питательные вещества: железо, фолиевая кислота, марганец, витамин С, витамин К1, медь и калий.