UNITED24 и "Метинвест" выпустили в продажу последний тираж браслетов из довоенной стали "Азовстали"

Последний тираж браслетов изготовили из 17-метровых стальных букв "Верю в ВСУ", которые в течение месяца стояли у подножия самого большого флага Украины. Это - последняя довоенная партия стали комбината "Азовсталь".

Стоит браслет 1500 грн, приобрести его можно не только в Украине, но и в ЕС, США и Канаде. Вся прибыль от продаж браслетов пойдет на создание первого в истории флота морских дронов для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В мировой истории еще не было примеров, когда металлургический завод становился таким символом государства, а браслеты из стали раскупались в считанные часы. Потому что "Азовсталь" - это объединительный символ для каждого украинца, символ несокрушимости и нашего стремления к победе. Символично, что последний тираж браслетов из стали "Азовстали" поможет построить для государства флот морских дронов, ведь флагман украинского флота, корвет "Гетман Иван Мазепа", также изготовлен из мариупольской стали "Метинвеста". Надеюсь, что следующую партию браслетов мы изготовим уже из первой партии стали из отстроенной "Азовстали" в украинском Мариуполе", - отметил Юрий Рыженков, генеральный директор "Метинвеста".

Напомним, с начала войны "Метинвест" перечислила в помощь Украине и украинцам 2,1 млрд грн. Также Ринат Ахметов создал "Стальной фронт" - инициативу, направленную на помощь украинским военным и ускорение победы Украины.

Сумма инициативы с начала войны составила более 3 млрд грн: в ее рамках украинские военнослужащие получают 150 тыс. бронежилетов, тысячи раций и дронов, системы наведения огня, 700 авто, полмиллиона литров горючего и специальные стальные укрытия для передовой.