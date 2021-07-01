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Унікальна українська дівчинка з рідкісною хворобою померла: за нею стежила вся країна

Автор: Людмила Жукова

11-річна дівчинка Іра Хіміч померла у Вінниці від рідкісної хвороби, якою страждали 2 сотні людей за всю історію людства. Вона називається прогерія і полягає в тому, що людина за рік старіє на 8-10 років.

Про втрату дитини повідомила мати дівчинки Діна Хіміч на своїй Facebook-сторінці.

"Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати", — написала її мама в соцмережі.

Нагадаємо, що три роки тому Ірочці провели в Україні стоматологічну операцію. На той момент організм дитини постарів на 60 років.

Іра Хіміч померла (фото: Facebook / Діна Хіміч)

Історія хвороби Іри Хіміч

Зміни в організмі Іри стали помітні, коли їй виповнилося три роки.

"Коли дитина лисіє, і трохи не така шкіра, то зрозуміли, що щось не те з дитиною", - повідомив тато дівчинки.

А її мама говорила, що в країні немає лікарів, які взялися б за настільки рідкісне захворювання.

"Інформація з інтернету, з американських сайтів. З наших нічого немає", - сказала Діна Хіміч.

Нагадаємо, що незважаючи на хворобу дівчинка займалася творчістю. У 9 років вона презентувала свою виставку картин.

Іра малювала приголомшливі картини (facebook.com/oleksandr.shevchenko)

Як ми писали раніше, у Львові помер музикант Тарас Ших, кліпи якого знали всі.

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