Унікальна українська дівчинка з рідкісною хворобою померла: за нею стежила вся країна

"Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати", — написала її мама в соцмережі.

Нагадаємо, що три роки тому Ірочці провели в Україні стоматологічну операцію. На той момент організм дитини постарів на 60 років.

Іра Хіміч померла (фото: Facebook / Діна Хіміч)

Історія хвороби Іри Хіміч

Зміни в організмі Іри стали помітні, коли їй виповнилося три роки.

"Коли дитина лисіє, і трохи не така шкіра, то зрозуміли, що щось не те з дитиною", - повідомив тато дівчинки.

А її мама говорила, що в країні немає лікарів, які взялися б за настільки рідкісне захворювання.

"Інформація з інтернету, з американських сайтів. З наших нічого немає", - сказала Діна Хіміч.

Нагадаємо, що незважаючи на хворобу дівчинка займалася творчістю. У 9 років вона презентувала свою виставку картин.

Іра малювала приголомшливі картини (facebook.com/oleksandr.shevchenko)