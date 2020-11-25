Померла зірка "Вулиці розбитих ліхтарів": було всього 45 років

Померла зірка "Вулиці розбитих ліхтарів" (фото: pixabay)

Актрисі Світлані Обідиній з серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" було всього 45 років

Померла Світлана Обідіна, актриса, яка зіграла роль в культовому серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів". Їй було всього 45 років.

Про смерть російської актриси написав у Facebook режисер Олексій Герман.

"Померла прекрасна актриса Світлана Обідіна. Жах. Нещодавно про неї згадував. Вічна пам'ять. Вже неясно, ковід, не ковід, але мруть і мруть навколо", - написав Герман.

Про причини смерті артистки не повідомляється.

Актриса Світлана Обідіна

Світлана Обидина зіграла в таких відомих серіалах і фільмах, як "Вулиці розбитих ліхтарів-1", "Острів", "Мажор-3", "Довлатов", "Дуелянт", "Петербург. Тільки по любові" та інші.

Світлана Обідіна в к/ф "Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-1. Жіноче щастя" (1998)

Усього вона взяла участь у 51 проєкті за свою творчу кар'єру. Працювала в театрах "Невеликий драматичний театр" з 1999 по 2017 рік, а в останні роки життя в театрі "Балтійський дім" (2017 - 2020).

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