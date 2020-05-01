Умерла солистка культовой группы: ее знали и любили во всем мире

Умерла известная украинская певица (Фото: pixabay.com)

Знаменитая певица два года боролась с тяжелой болезнью

В Полтаве скончалась известная певица, солистка культовой группы "Фристайл" Нина Кирсо. Ей было 56 лет и последние два года она находилась в очень тяжелом состоянии из-за болезни.

Нина Кирсо стала популярной в конце 80-х – начале 90-х, когда группа "Фристайл" стала одним из самых популярных коллективов советской эстрады. Кирсо родилась 4 августа 1963 года в Полтаве и с детства была в окружении музыки. Ее отец профессионально играл на аккордеоне, а мама была певицей.

Нина Кирсо закончила музыкальную школу, но после неожиданно поступила инженерно-строительный институт. Ее жизнь была связана с творчеством и диплом института она так и не использовала.

В конце 80-х она присоединилась к коллективу Анатолия Розанова "Олимпия", а в 1988 году группа поменяла название и получила имя "Фристайл". Первым вокалистом стал Вадим Казаченко. Позже его сменил Сергей Дубровин, а женский репертуар исполняла Нина Кирсо.

Нина Кирсо

В 1990 году коллектив стал популярным благодаря хитам "Кораблик любви", "Цветет калина", "Белая береза". Нина Кирсо вышла замуж за руководителя коллектива Анатолия Розанова и в 1998 году она подарила ему сына.

В 2018 году Нину Кирсо нашли без сознания в собственном доме. Ее госпитализировали и диагностировали у нее инсульт. Певице сделали операцию и ввели в кому. Так как помощь врачей была оказана поздно, состояние ее было критическим. После операции Кирсо некоторое время находилась на лечении в Киеве, а потом муж ее перевез в Полтаву.

Нина Кирсо и коллектив "Фристайл"

В 2019 году артистка вышла из комы и начала открывать глаза, но по словам родных, ее состояние сложно было назвать хорошим. Медики в течение года пытались восстановить ее здоровье, но перемен так и не произошло.

"Песни в ее исполнении звучали во всех альбомах группы, ее знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира. Нина Кирсо была соавтором нескольких песен группы "Фристайл", она автор музыки песен "Коли ти поряд" и "Україна-ненька" (к которой написала также большую часть текста). Нина была награждена знаком отличия "Патриот Украины" и рядом других почётных наград. Ее голос навсегда останется в наших песнях и в наших сердцах. Вечная память!" – сказано в сообщении на странице коллектива.

Фристайл - Україна-ненька

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