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Померла Людмила Янукович - ЗМІ

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Понеділок 24 січня 2022 13:48
Померла Людмила Янукович - ЗМІ Фото: Людмила Янукович померла (facebook.com. iaostro)
Автор: Людмила Жукова

Померла Людмила Янукович - дружина колишнього президента України Віктора Януковича.

Цю інформацію, яку відразу підхопили ЗМІ, опублікував в Telegram політтехнолог і блогер Володимир Петров.

"Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося", - написав Петров.

Цікаво, що більше ніде про смерть дружини втікача президента не згадується. Але запит "людмила янукович померла" став одним з головних 23 січня.

А ось трохи пізніше український блогер і публіцист Катерина Золотарьова написала пост про нібито смерть Людмили Янукович.

"Кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно, чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донеччанка, мати і дружина. "Батя, я стараюсь" - ось в цьому вся вона. Нехитра і беззлобна. Поховала зовсім ще молодого і сильно улюбленого сина. Нещасна і змучена. Відкинута і віддана своїм невірним чоловіком і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості і безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій", - написала Золотарьова.

Що відомо про Людмилу зараз

Остання інформація, яка фігурувала про неї в мережі, свідчить, що Людмила проживала в окупованому Криму на віллі, яку нібито купив для неї Віктор Янукович. Сам колишній президент кинув дружину і пішов до коханки.

Про Людмилу Янукович відомо мало, оскільки вона завжди уникала уваги з боку преси, не давала інтерв'ю і публічних виступів.

Померла Людмила Янукович - ЗМІ

Людмила Янукович (фото:korrespondent.net)

Нагадаємо, що Ігор Кондратюк згадав скандал зі співачкою Могилевською та Януковичем.

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