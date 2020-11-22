Померла легендарна актриса серіалу "Багаті теж плачуть" і "Дика роза"

21 листопада, в суботу, померла відома мексиканська актриса Малені Моралес, яка знялася в серіалах "Багаті теж плачуть" і "Дика роза". Про це в Twitter повідомила Національна асоціація акторів Мексики.

В асоціації повідомили, що Моралес померла в суботу, а також висловили глибокі співчуття у зв'язку з кончиною актриси. Причина смерті актриси не повідомляється, проте раніше вона перехворіла на рак.

"Ми глибоко шкодуємо про смерть нашої колеги Малені Моралес, члена нашої асоціації. Висловлюємо співчуття Отто Сірго (чоловік актриси – ред.), а також її сім'ї та друзям", – йдеться в повідомленні.

Малені Моралес (фото: twitter.com/andactores)

З актором Сірго Моралес прожила у шлюбі понад 45 років. У подружньої пари двоє дітей. Малені Моралес відома українським телеглядачам своїми ролями в популярних серіалах "Дика Роза", "Каміла" та "Багаті теж плачуть".

Варто відзначити, що раніше, у вересні чоловік актриси поділився в інтерв'ю Sunshine, що Малені вдалося перемогти рак.

"У неї не було ніяких симптомів або чогось ще. Нові симптоми були виявлені у ході звичайного дослідження, скажімо так, тому що у неї починалася задишка, але не через рак легенів, тому що пухлина тиснула на частину порожнистої вени", – докладно розповів Сірго.

Нагадаємо, 14 листопада на 86-му році життя помер актор і режисер Армен Джигарханян.

Крім того, 6 листопада, на 87-му році життя помер радянський і російський письменник-сатирик Михайло Жванецький.