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Померла відома українська журналістка Зеленська: заснувала перші незалежні ЗМІ

Київ, Неділя 27 грудня 2020 15:15
Померла відома українська журналістка Зеленська: заснувала перші незалежні ЗМІ
Померла журналістка (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анна Кисельова

У Києві у віці 88 років померла відома українська журналістка і правозахисниця Катерина Зеленська.

Про це Facebook повідомив український політичний діяч Олесь Шевченко.

"Сьогодні відійшла від нас, щоб бути поруч зі своїм сином Сергієм Набокою, українська журналістка Катерина Зеленська. Вона була талановитою і, головне, чесним журналістом, активно і сміливо допомагала в діяльності опозиційного до влади Українського культурологічного клубу. Вічна і світла пам'ять", - написав він.

Померла відома українська журналістка Зеленська: заснувала перші незалежні ЗМІ

Катерина Зеленська (фото: detector.media)

Онука Катерини Зеленської - Надія Набока повідомила "Детектор Медіа", що прощання і відспівування відбудеться 30 грудня о 14:00 на Байковому кладовищі, у крематорії. В цей день Зеленська мала святкувати своє 89-річчя.

Сином Катерини Зеленської був Сергій Набока – київський журналіст, дисидент, правозахисник, засновник перших незалежних українських ЗМІ. Він помер у 2003 році від серцевого нападу на 49-му році життя.

Нагадаємо, що раніше помер легендарний український олімпієць і багаторазовий чемпіон.

Раніше повідомлялося, що в грудні помер знаменитий футболіст київського "Динамо" Петро Петрович на 68-му році життя.

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