Умерла известная украинская журналистка Зеленская: основала первые независимые СМИ

Умерла журналистка (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Киеве в возрасте 88 лет умерла известная украинская журналистка и правозащитница Екатерина Зеленская.

Об этом в Facebook сообщил украинский политический деятель Олесь Шевченко.

"Сегодня отошла от нас, чтобы быть уже рядом со своим сыном Сергеем Набокой, украинская журналистка Екатерина Зеленская. Она была талантливой и, главное, честным журналистом, активно и смело помогала в деятельности оппозиционного к власти Украинские культурологического клуба. Вечная и светлая пам'ять", - написал он.

Екатерина Зеленская (фото: detector.media)

Внучка Екатерины Зеленской - Надежда Набока сообщила "Детектор Медиа", что прощание и отпевание состоится 30 декабря в 14:00 на Байковом кладбище, в крематории. В этот день Зеленская должна была праздновать свое 89-летие.

Сыном Екатерины Зеленской был Сергей Набока – киевский журналист, диссидент, правозащитник, основатель первых независимых украинских СМИ. Он умер в 2003 году от сердечного приступа на 49-м году жизни.

Напомним, что ранее умер легендарный украинский олимпиец и многократный чемпион.

Ранее сообщалось, что в декабре умер знаменитый футболист киевского "Динамо" Петр Петрович на 68-м году жизни.