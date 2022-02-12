Померла акторка Зінаїда Корнієнко: життя зірки "Тихого Дону" забрав інсульт після коронавірусу

Актриса Зінаїда Кирієнко померла у віці 88 років в лікарні в Москві (Росія) після тривалої хвороби з ускладненнями. Зірка радянських фільмів була частково паралізована, у неї підтвердили COVID-19, після госпіталізації напередодні у неї стався інсульт.

Про смерть Зінаїди Михайлівни 12 лютого вночі повідомили в Союз і кінематографістів Росії.

Також зазначається, що зірка фільму "Тихий Дон", "Доля людини", "Любов земна", "Козаки" Кирієнко боролася з онкологічним захворюванням, що і дало ускладнення.

Медики в лікарні діагностували у знаменитої пацієнтки гостре порушення мозкового кровообігу і геморагічний інсульт.

Зінаїда Кирієнко (фото: vokrug.tv)

Син народної артистки РРФСР Максим розповів "Вокруг ТВ", що рідні пов'язують удар у Корнієнка з наслідком перенесеної коронавірусної інфекції. Він додав, що всі члени їх сім'ї вакцинувалися ще на початку 2021 року, але все ж все - перехворіли. А в минулому жовтні була зроблена ревакцинація. Його мати-актриса їздила на гастролі.

Самопочуття у Зінаїди Михайлівни погіршилося в останні кілька тижнів, а два дні тому - стало критичним. Так, каже Максим, актриса почала засипати і не могла підтримувати розмову. Родичі навіть не думали, що з Кирієнко стався інсульт. Її госпіталізували та помістили в реанімацію.

На жаль, лікарі врятувати Корнієнко не змогли.

Зінаїда Кирієнко (фото: kino-teatr.ru)

Зінаїда Корнієнко крім зйомок у кіно також працювала в театрі. До речі, була однокурсницею Людмили Гурченко і Наталії Фатєєвої, коли навчалася у ВДІК.

Золотий період в кіно для неї припав на 50-60 роки минулого століття. Найбільше прославилася завдяки ролі Наташі в драмі Сергія Герасимова, її вчителя, "Тихий Дон" (1958 року) за однойменним романом Михайла Шолохова.

Зінаїда Корнієнко у стрічці "Тихий Дон" (фото: кадри з фільму)

При цьому актрисі також довелося пережити період "забуття" в кінематографі - її тривалий час не знімали, з причини, як стверджувала Корнієнко, конфлікту із заступником Голови Держкомітету з кіно СРСР Володимиром Баскаковим, який вніс її у "чорний список".

Також Корнієнко здобула популярність як співачка, як виконавиця пісень.

Зінаїда Кирієнко в молодості (фото: kino-teatr.ru)

Зінаїда Кирієнко крім творчої діяльності була громадським діячем, займалася політикою (значилася одним з лідерів руху "Стабільна Росія". Була співголовою правління, завідуючою секцією кіно, членом Ради Гільдії акторів кіно Росії.

У Зінаїди Корнієнко залишилися двоє дорослих синів і дворічний правнук.

Актриса Зінаїда Кирієнко (фото: Dmitry Rozhkov / wikipedia.org / kino-teatr.ru)