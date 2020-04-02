Як зміцнити імунітет дитини: важливі поради від лікара-педіатра

Лікар розповіла молодим батькам, як зміцнити імунітет дитини (колаж РБК-Україна)

Лікар-педіатр з МОЗ дала важливі поради молодим батькам щодо того, як підвищити імунітет дітей під час карантину

Лікар-педіатр Наталія Кундіна розповіла, як у період карантину через коронавірус сформувати імунітет дитини та чи можуть лікарські засоби допомогти у цьому.

"Для мене, як для лікаря, імунітет - це дуже складна система. Це повсякденна праця всіх, починаючи з дитини, батьків, лікарів. І кожної клітини організму дитини", - каже спеціаліст.

Основні правила для зміцнення імунітету у дитини - це насамперед правильне фізичне навантаження. А ще слід не забувати про збалансоване харчування.

"Якщо індекс маси тіла у дорослого або у дитини менше або більше за норму, це вказує, що клітини імунної системи менш активні щодо захисту від інфекційних захворювань. Треба вживати м’ясо, каші, сезонні овочі і цитрусові, але все має бути збалансовано", - пояснює лікар-педіатр МОЗ у програмі "Ранок з Україною".

Для здоров'я дітей Кундіна також радить під час карантину дотримуватись батькам правила "трьох М" - мама, мультики та мандарини. А ще можна запропонувати малечі цікаві вправи для дихання.

"Це те, що сприяє насиченню киснем крові, те, що сприяє нормалізації емоційної і фізичної сфер діяльності нашого організму", - коментує представниця МОЗ.

Боротися з інфекціями у малечі допоможуть ще й вакцинації.

"Вакцина дозволяє зробити нам колективний імунітет. З іншого боку, вони формують конкретний імунітет проти конкретного інфекційного агента. Багато батьків вважає, що вакцина не потрібна і можна один раз просто перехворіти якоюсь хворобою, але це ризик для життя дитини", - розповіла лікар.

Так само батькам слід консультуватися у лікаря щодо ударної дози вітамінів чи "стимуляторів імунітету".

"Імуностимулятори, імуномодулятори - це є ліки, які мають побічну дію, які мають дуже суворі показання. Імунна система працює щоденно, не залежно від того, що сьогодні ми випили одну якусь пігулку", - коментує вона.

А ще одна з головних порад лікарів - уникати стресу. Адже негативні емоції ослаблюють організм як дорослих, так і дітей. Тож навіть під час карантину слід налаштовуватися на позитив усією родиною.

Раніше Кундіна дала поради молодим мамам стосовно прогулянок з дітьми під час карантину.