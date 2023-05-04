Украинцам опровергли опасный миф о ВИЧ-инфекции: узнайте всю правду
Инфекция ВИЧ не новая и давно изучена врачами и учеными, но даже несмотря на это вокруг нее до сих пор существует много мифов. Это может негативно влиять на восприятие ВИЧ-положительных людей и их жизнь в целом. Кроме того, ВИЧ-инфекцию можно сдерживать и лечить.
Об этом рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
Популярные мифы о ВИЧ
- ВИЧ передается воздушно-капельным путем
Это неправда. ВИЧ не передается через прикосновение, слезы, слюну, пот или мочу.
Если человек ВИЧ-положительный, вы можете его обнять или поцеловать, пожать ему руку, находиться в одном помещении, пользоваться общими бытовыми вещами типа столовых приборов, спортивного инвентаря и т. д.
ВИЧ передается только через обмен телесными жидкостями с ВИЧ-инфицированным: кровь, грудное молоко и физиологические выделения из половых органов.
- Мать обязательно заразит новорожденного ребенка
Женщины могут родить полностью здорового ребенка. Единственное, следует наблюдаться у врача и получать назначенное лечение. Поэтому если вирус у матери находится в подавленном состоянии, то вполне вероятно, что ребенок родится здоровым.
ВИЧ-положительным женщинам можно рожать детей (фото: Freepik)
- ВИЧ можно вылечить народной медициной
Народная медицина не поможет против ВИЧ-инфекции. Из-за возникновения этого мифа появились слишком сомнительные и даже опасные методы лечения.
Например, "очищение девственницей", возникший в странах Африки. Верили, что секс с целомудренной девушкой вроде бы может вылечить от ВИЧ. Это привело к неоднократным случаям изнасилования юных девочек и даже новорожденных детей. В результате многие из них инфицировались заболеванием.
Как получить бесплатное лечение против ВИЧ
Для того чтобы граждане не прибегали к народным методам лечения и прекращали верить в мифы, ВИЧ-позитивные украинцы могут получить бесплатные медицинские услуги:
- тестирование на ВИЧ и послетестовое консультирование
- необходимые лабораторные исследования
- анализ крови детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей
- медицинское наблюдение, назначение антиретровирусной терапии, выдача препаратов, мониторинг побочных реакций
- медицинское наблюдение детей, рожденных от ВИЧ-положительных женщин, на период от рождения до 18 месяцев, до установления или исключения диагноза ВИЧ
- консультирование членов семьи пациентов по профилактике, консультирование по вопросам планирования семьи
- профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку
- проведение медикаментозной постконтактной профилактики лицам, что не позднее 72 часов после рискованного контакта по инфицированию ВИЧ обратились к врачу
Получать эти медицинские услуги, а также антиретровирусные препараты бесплатно можно в тех больницах, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией (и подозрением на ВИЧ)".
Обратиться в больницу можно без направления.
Ранее мы рассказывали, какой народный метод лечения опасен для детей.
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