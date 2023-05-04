Украинцам опровергли опасный миф о ВИЧ-инфекции: узнайте всю правду

Инфекция ВИЧ не новая и давно изучена врачами и учеными, но даже несмотря на это вокруг нее до сих пор существует много мифов. Это может негативно влиять на восприятие ВИЧ-положительных людей и их жизнь в целом. Кроме того, ВИЧ-инфекцию можно сдерживать и лечить.

Об этом рассказали в Telegram -канале НСЗУ.

Популярные мифы о ВИЧ

ВИЧ передается воздушно-капельным путем

Это неправда. ВИЧ не передается через прикосновение, слезы, слюну, пот или мочу.

Если человек ВИЧ-положительный, вы можете его обнять или поцеловать, пожать ему руку, находиться в одном помещении, пользоваться общими бытовыми вещами типа столовых приборов, спортивного инвентаря и т. д.

ВИЧ передается только через обмен телесными жидкостями с ВИЧ-инфицированным: кровь, грудное молоко и физиологические выделения из половых органов.

Мать обязательно заразит новорожденного ребенка

Женщины могут родить полностью здорового ребенка. Единственное, следует наблюдаться у врача и получать назначенное лечение. Поэтому если вирус у матери находится в подавленном состоянии, то вполне вероятно, что ребенок родится здоровым.

ВИЧ-положительным женщинам можно рожать детей (фото: Freepik)

ВИЧ можно вылечить народной медициной

Народная медицина не поможет против ВИЧ-инфекции. Из-за возникновения этого мифа появились слишком сомнительные и даже опасные методы лечения.

Например, "очищение девственницей", возникший в странах Африки. Верили, что секс с целомудренной девушкой вроде бы может вылечить от ВИЧ. Это привело к неоднократным случаям изнасилования юных девочек и даже новорожденных детей. В результате многие из них инфицировались заболеванием.

Как получить бесплатное лечение против ВИЧ

Для того чтобы граждане не прибегали к народным методам лечения и прекращали верить в мифы, ВИЧ-позитивные украинцы могут получить бесплатные медицинские услуги:

тестирование на ВИЧ и послетестовое консультирование

необходимые лабораторные исследования

анализ крови детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей

медицинское наблюдение, назначение антиретровирусной терапии, выдача препаратов, мониторинг побочных реакций

медицинское наблюдение детей, рожденных от ВИЧ-положительных женщин, на период от рождения до 18 месяцев, до установления или исключения диагноза ВИЧ

консультирование членов семьи пациентов по профилактике, консультирование по вопросам планирования семьи

профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку

проведение медикаментозной постконтактной профилактики лицам, что не позднее 72 часов после рискованного контакта по инфицированию ВИЧ обратились к врачу

Получать эти медицинские услуги, а также антиретровирусные препараты бесплатно можно в тех больницах, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией (и подозрением на ВИЧ)".

Обратиться в больницу можно без направления.