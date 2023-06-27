Украинцы приняли участие в Чемпионате Европы по сексу, который превратился в "фильм ужасов": что известно

Как проводили конкурс

Торжественное мероприятие по случаю открытия чемпионата провели в прошлый четверг. На конкурс приехали 16 команд лучших секс-исполнителей со всей Европы. Организатором чемпионата стала Шведская федерация секса и Драган Братич.

Порнозвезды должны были участвовать в шестинедельном марафоне, в рамках которого они должны были заниматься сексом не менее 45 минут за один сеанс, 6 "матчей" в сутки.

Их сеансы должны были оценивать по ряду факторов, которые включают выносливость, технику и креативность. Отдельно - разные виды секса, внешний вид половых органов, сложность поз и так далее.

Женщины должны были получать около 900 долларов за каждый день пребывания, а мужчинам обещали заплатить чуть более 400 долларов за каждый день. Победитель получил бы сумму более 1 млн долларов (860 тысяч фунтов стерлингов).

Почему чемпионат с треском провалился

Через неделю после начала конкурса, участники начали собирать чемоданы и со скандалом разъезжаться.

"Ситуация вышла из-под контроля. Это хаос. Более того: это превратилось в фильм ужасов", - рассказала испанская участница Сельва Лапьедра.

Участники рассказали, что организация чемпионата была ужасная, каждый день были неполадки с сайтом, камеры не работали, мероприятия были ужасно организованы, судьи просто не приехали. И в какой-то момент все просто вышло из-под контроля и начался хаос.

Кроме того, участникам запрещали покидать территорию и даже отдыхать на свежем воздухе. Ни одно из обещанных организаторами условий выполнено не было.

Конкурсанты пытались прояснить ситуацию с организатором турнира, стриптизером и основателем федерации секса Драганом Братичем.

Они высказали ему претензии и обвинили в том, что их обманули на крупные суммы денег. Но все попытки с ним поговорить закончились громким скандалом и даже потасовкой.

Кто был из Украины

На чемпионате были также украинцы - звезда порнофильмов Талия Минт, которая сейчас проживает в Испании и стриптизер Метью Мейер, который живет в Германии.

Талия записала видео, где она со слезами на глазах рассказывает о провале конкурса и конфликтом с организаторами. По ее словам, участникам не заплатили ни копейки и разрешили одному из участников участвовать в конкурсе без обязательного теста на ВИЧ.

Она сообщила, что Братич пытался отобрать у нее телефон.

"Он отказывается платить мне за мое время и мою работу, и теперь у вас есть вся информация об этом проекте, я хочу получить компенсацию", - сказала Талия.

Талия Минт (фото: instagram.com/taliamint)

Позже она сообщила, что участники вызвали полицию. Но сотрудники правоохранительных органов не смогли попасть на территорию без ордера. Талия заявила, что подаст в суд на Братича и всю Шведскую федерацию секса.

В свою очередь, в федерации считают, что участники были приглашены не как актеры, а как конкурсанты Первого европейского секс-чемпионата.

"Все они наслаждались популярностью, пользовались нашей организацией для продвижения себя, а теперь они просят то, что выполнить невозможно. Мы действительно опустошены нынешней ситуацией и понятия не имеем, чем это все закончится", - заявили в организации.

Метью Майєр тоже участвовал у "турнире" (фото: twitter.com/matthew__meier)

А кто же стал победителем?

Чемпионат был прерван и соответственно, победителя конкурса выбрать не смогли. Однако участница из Хорватии Мария Здравец (Sweet Mery) заявила, что стала победительницей, так как установила рекорд.

Мария Здравец (скриншот)