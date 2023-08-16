Украинские военные могут получить новый вид помощи: о чем идет речь

В Украине предлагают запустить новый вид реабилитации для военных. Такая помощь будет касаться морального состояния и духовного развития.

На что нацелена новая помощь

После пережитых на войне событий украинские военнослужащие смогут погрузиться в культурно-историческое пространство Киево-Печерской лавры и пройти духовную реабилитацию.



"Во время пребывания на территории Заповедника военнослужащие будут принимать участие в культурно-образовательных мероприятиях, духовных и религиозных практиках, мастер-классах по иконописи, будут осматривать экспозиции музеев", - написала Маляр.



По ее словам, сейчас программа духовной реабилитации разрабатывается. К этому привлекли военных капелланов подразделений боевого состава ВСУ, которые в дальнейшем станут наставниками групп военнослужащих, проходящих духовное восстановление.

Как пройти бесплатную физическую реабилитацию

Реабилитация - это комплекс мер, в которых нуждается человек, которое испытывает или может испытать ограничение повседневного функционирования вследствие состояния здоровья.

Для этого человек с инвалидностью или его законный представитель должны подать по зарегистрированному или задекларированному месту жительства, или пребывания в органы социальной защиты населения, или центров предоставления административных услуг заявление в бумажной форме или через электронный кабинет человека с инвалидностью.

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца или удостоверение человека, нуждающегося в дополнительной защите, свидетельство о рождении для детей до 14 лет

идентификационный номер

для лиц с инвалидностью - заключение МСЭК (для детей с инвалидностью - заключение ВКК)

индивидуальную программу реабилитации

оригинал справки с места работы, службы или учебы

удостоверение, подтверждающее право человека на льготы

После этого орган социальной защиты населения должен предоставить информационные материалы о механизме обеспечения средствами реабилитации и получения компенсации.

Кроме того, предоставляют список предприятий с указанными контактами, куда украинцы могут обратиться по вопросам обеспечения вспомогательными средствами реабилитации.

После того как человек с инвалидностью или его представитель выберут предприятие, на котором они хотят получить вспомогательное средство реабилитации, они должны обратиться к нему с соответствующим заявлением.