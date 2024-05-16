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Украинские ветераны поддержат Александра Усика в "Битве за свет"

Четверг 16 мая 2024 18:59
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Украинские ветераны поддержат Александра Усика в "Битве за свет" Фото: украинские ветераны поддержат Александра Усика в "Битве за свет" (t.me/dtek_ru)
Автор: Александр Мороз

Поддержать Александра Усика во время боя с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде отправились около 30 украинских ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram ДТЭК.

Среди ветеранов вернувшиеся на свои рабочие места с фронта шахтеры и энергетики ДТЭК металлурги и горняки Метинвеста и защитники Мариуполя в рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Напомним, совместная кампания #БитваЗаСвіт Олександра Усика и ДТЭК призвана акцентировать внимание международного сообщества на критическом положении энергетического сектора Украины и призвать к срочной технической помощи для всех украинских энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, к следующей зиме.

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