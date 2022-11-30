Украинские ученые обнаружили ген, нарушающий половое развитие человека

К тому же этот ген способен вызвать онкологию половых органов и бесплодие как у женщин, так и у мужчин.

Об этом сообщают на странице Институт молекулярной биологии и генетики в Facebook .

Почему открытие важно?

Ученые Института обнаружили новый ген, нарушения которого в определенном участке влекут за собой сбой полового развития и, как следствие, целый ряд осложнений для здоровья, в том числе бесплодия. Этот ген также является одной из причин онкологических болезней половых органов.

"Ученые нашего института совершили важное открытие, которое поможет разобраться в генетических механизмах сложных половых расстройств, делать прогнозы для диагностики таких болезней, собственно поможет разрабатывать лечение мужского и женского бесплодия", - говорится в сообщении.

Коллектив ученых, в частности, Дмитрий Сироха во главе с профессором Людмилой Лившиц работали над этой темой вместе с коллегами из Испании и Швейцарии.

Дмитрий Сироха во время презентации исследования (фото: facebook.com/IMBGNASU)

Людмила Лившиц (фото: facebook.com/IMBGNASU)

Открытие важно еще и потому, что генетики использовали живые модели, где можно провести эксперименты и исследовать тонкие молекулярные механизмы нарушений, которые наблюдаются у человека.

Объектом для проведения экспериментов стала мушка-дрозофила, у которой генетическая система гена очень похожа на систему млекопитающих и человека.