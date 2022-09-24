Украинки во время оккупации отдали дочерей в русские лагеря, но детей им не вернули

Во время российской оккупации поселка Казачья Лопань в Харьковской области двое украинок отдали своих дочерей в российские лагеря, но детей им не вернули. Сейчас женщины не имеют с детьми никакой связи и не знают, где они.

Об этом говорится в сюжете британского телеканала Sky News .

Украинки рассказали, что оккупанты предложили отправить детей в детские летние лагеря, что было неплохим вариантом на фоне постоянных обстрелов.

Детей россияне забрали 28 августа автобусом, чтобы отвезти их за сотни километров до моря. Оккупанты говорили, что это должен быть трехнедельный отдых.

Однако контрнаступление ВСУ заставило оккупантов бежать из села и детей они женщинам не вернули.

"Я просто хочу, чтобы она вернулась домой как можно скорее, чтобы поцеловать ее и обнять", - рассказала мать 13-летней девочки Наталья.

Украинки во время оккупации Харьковщины отдали дочерей в российские лагеря, но детей им не вернули (скрин с видео)

Другая женщина Татьяна рассказала, что не имеет связи со своей 9-летней дочерью, которую тоже отправила на отдых.

"Это очень сложно, потому что я не знаю, что делать. Мы просим всех вернуть нашего ребенка. Я не знаю, как он себя сейчас чувствует. Никто не знал, что вернуть будет так сложно. Мы доверяли им", - говорит женщина.

Во время оккупации Харьковщины украинки отдали дочерей в российские лагеря (news.sky.com)

Отмечается, что всего отдали детей в "летние лагеря" 13 семей.