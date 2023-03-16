Украинка с тяжелым ранением вытащила жениха из-под огня РФ: детали невероятного поступка

В Днепре спасают влюбленных, которые получили крайне тяжелые ранения в Луганской области. Станиславу взрывом оторвало руку, а обломками изрешетило живот. Елена с ранениями шеи, рук и ног смогла вытащить любимого из-под вражеского огня и спасла ему жизнь.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как они получили ранения

Щемящую встречу пари сняли врачи, на них женщина на коляске держит любимого за уцелевшую руку в реанимации.

"Уговаривает, чтобы он быстрее поправлялся. Это настоящие человеческие чувства, которые мы видим в реанимационном отделении", - говорят медики.

После операции Станислав вспомнил тот день, когда они с невестой чудом выжили. Они вместе вывозили раненых бойцов, и вдруг поступил вызов, что еще один защитник нуждается в помощи.

Однако тогда они даже не успели дойти до машины - попали под минометный обстрел.

"Оглушило. Тело онемело, ожесточилось. Но я слышу его крики - надо что-то делать", - рассказывает Елена.

Елена рассказала, как спасла любимого (скриншот)

Тогда Елена истекала кровью, но, несмотря на боль, спасала любимого. Она сразу увидела, что ранения у Станислава очень тяжелые.

"Пыталась онемевшими руками наложить турникет. И все, что могла, сделала. Труднее всего было затащить именно в блиндаж. Я не знаю, это надо было сделать, и все. Тянула, сбрасывала броню, руки дрожали. Я, собственно, сделала бы это для любого человека, не только для своего жениха", - говорит она.

Тогда она бросила бронежилет и сама тащила любимого. Это несмотря на то, что у нее было ранение в шею и ногу.

"Все, что я помню, она держит пальцем себе шею, а второй наматывает мне турникет", - вспоминает Станислав.

Станислав (скриншот)

Медики говорят, что помощь Елены спасла Станиславу жизнь. В Днепре влюбленные уже выдержали несколько операций.

Как они познакомились

Познакомились Станислав и Елена, защищая Украину. Елена - парикмахер из Днепропетровской области, добровольно ушедшей парамедиком. Станислав служил в Нацгвардии.

Елена вспоминает, сразу обратила внимание на его синие глаза, но о любви даже не думала.

Перед ранением Станислав успел сделать предложение Елене.

"Некоторое время подумала. Тогда говорю, хорошо, я согласна, но ты встрял. Со мной будет надежно, но спокойно не будет. Я заказала уже платье и уже обручальные кольца у нас готовы. Хотелось красиво, как девочка", - говорит Елена.

Елена и Станислав (скриншот)