В Украине зафиксирован редкий синдром Гийена-Барре. Что известно о коварной болезни

Недавно известный украинский ведущий Богдан Шелудяк сообщил о неутешительном диагнозе - синдроме Гийена-Барре, который уничтожает нервную систему человека. Это заболевание настолько редкое, что большинство людей о нем могли даже и не слышать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о синдроме Гийена-Барре, причинах возникновения патологии, первых симптомах и методах лечения.

Первые упоминания

Впервые эту болезнь описали в 1916 году неврологи Гийен, Барре и Штроль (впоследствии она была названа по фамилиям первых двух). Странные симптомы выявили у двух солдат французской армии. Мышечная сила в их конечностях была понижена, рефлексы замедлялись, чувствительность пропадала, а по телу "бегали мурашки". Однако больным повезло и они поправились менее чем через два месяца.

Впоследствии заболевание с такими симптомами назвали синдромом Гийена-Барре и определили, что оно возникает из-за сбоя в работе иммунной системы человека.

Эта болезнь может развиваться у представителей всех возрастов, однако чаще всего встречается у взрослых мужчин.

Причины заболевания

Синдром Гийена-Барре - редкая патология (может возникать у 1-2 людей на 100 000 человек), причины которой до сих пор окончательно неизвестны. В большинстве случаев болезнь развивается после попадания в организм вирусной или бактериальной инфекции. Как следствие - иммунная система начинает буквально "атаковать" собственный организм.

Одним из наиболее распространенных факторов риска развития этого синдрома считают гастроэнтерит, вызванный бактерией campylobacter jejuni (с такими симптомами, как тошнота, рвота и диарея). Кроме того, синдром Гийена-Барре может развиться после гриппа или других вирусных инфекций.

В редких случаях фактором риска может быть вакцинация, однако вероятность этого крайне мала.

Вакцинироваться следует только качественными препаратами (иллюстративное фото: Рixabay)

Симптомы

Когда у человека возникает синдром Гийена-Барре, его иммунная система "атакует" отдельные участки периферической нервной системы - поражает нервы, которые контролируют мышечные сокращения или передают болевые, температурные и тактильные ощущения.

Это может привести к снижению тонуса мышц, потере чувствительности в ногах и/или руках, затруднению при глотании или дыхании.

Первые симптомы заболевания - слабость или покалывание, которые обычно начинаются в ногах, после чего могут распространяться на руки и лицо.

Обычно симптомы сохраняются в течение нескольких недель и большинство людей выздоравливает без каких-либо длительных или тяжелых неврологических осложнений.

Чем болезнь опасна

У некоторых людей синдром Гийена-Барре провоцирует паралич ног, рук или мышц лица. У примерно одной трети пациентов страдает грудная мускулатура, что приводит к нарушению дыхания.

В тяжелых случаях заболевание может привести к нарушению речи и глотания.

Такие формы заболевания угрожают жизни человека и нуждаются в госпитализации в отделение интенсивной терапии.

Обычно даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена-Барре большинство людей полностью выздоравливают (хотя у некоторых остается слабость).

В то же время, небольшое количество пациентов (1-18%), несмотря на оказание оптимальной медицинской помощи, умирает от осложнений - паралича дыхательных мышц, заражения крови, тромбоэмболии или остановки сердца.

Анализ крови могут сделать, чтобы определить причину болезни (иллюстративное фото: Рixabay)

Лечение и уход

Синдром Гийена-Барре является потенциальной угрозой жизни, поэтому пациенты с этим заболеванием чаще всего подлежат госпитализации - для организации медицинского наблюдения за их состоянием.

Врачи пытаются предотвратить возможные осложнения - нарушение сердечного ритма, слишком высокое (низкое) кровяное давление, инфекцию или тромбоз. Поэтому поддерживающая терапия сопровождается мониторингом дыхания, частоты сердечных сокращений и кровяного давления.

При нарушениях дыхания пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Специфического лечения синдрома Гийена-Барре не существует, однако симптоматическая и поддерживающая терапия может облегчить симптомы и сократить их продолжительность.

В острой фазе заболевания (принимая во внимание его аутоиммунный характер) пациентам обычно назначается иммунотерапия (переливание плазмы для удаления антител из крови или внутривенное введение иммуноглобулина).

Наиболее эффективно такое лечение при условии, что его начали через 7-14 дней после выявления симптомов.

Если после завершения острой фазы болезни у пациента сохраняется мышечная слабость, ему могут назначить реабилитацию для укрепления мышц и восстановления двигательных функций.