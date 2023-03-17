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В Украине цены на овощи взлетели: эксперты рассказали, что будет дальше

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Пятница 17 марта 2023 13:28
В Украине цены на овощи взлетели: эксперты рассказали, что будет дальше Почему растут цены на овощи в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты обстреливают мирные города и пытаются захватить Украину. Также своими действиями они хотят подорвать продовольственную сохранность страны. Миллионы гектаров полей заминированы, россияне прицельно бьют по сельхозпредприятиям. Потому цены на овощи постоянно растут.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил руководитель проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Причины роста цен

По словам эксперта, сейчас в Запорожской области под оккупацией находятся больше тепличных предприятий, в этот период оттуда поступали на полки магазинов отечественные овощи и сбивали цену.

В прошлом году в этот период килограмм помидоров стоил на оптовом рынке 60 грн, а в 2021 - всего 20 грн/кг. Однако сейчас в супермаркетах стоимость помидоров колеблется от 100 до 300 гривен за килограмм.

"Пока мы не освободили все свои южные регионы, не наладили там полное производство, в межсезонье следует рассчитывать на импорт", - говорит Хорев.

Что будет с ценами дальше

Также он заявил, что ситуация с овощами стабилизируется, когда будет урожай с открытого грунта. Однако некоторых позиций все равно не будет хватать. Речь идет о луке, моркови, капусте и свекле.

Достаточно на рынке будет только картофеля, ведь львиную долю засаживают в домохозяйствах.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев рассказал, что хлеба точно будет не хватать. Это даже несмотря на то, что площади сельскохозяйственных посевов существенно сократились, а 6 млн гектаров сельхозземель либо под временной оккупацией, либо усеяны минами и бомбами.

Ранее мы сообщали, что в Украине может стать дефицитом популярный овощ.

Также мы писали, что дальше будет с ценами на лук.

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