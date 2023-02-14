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В Украину привезли опасные для жизни морепродукты: в них обнаружен канцероген

Фото: Опасные морепродукты завезли в Украину (shutterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украину завезли крупную партию замороженных морепродуктов с канцерогеном. В "дарах моря" содержится кадмий, который забракован в Евросоюзе.

Об опасном товаре на украинском рынке сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Откуда прибыл опасный груз?

Отмечается, что партия замороженных морепродуктов весом 7,9 тонн имеет китайское происхождение, а попала к нам транзитом через Литву.

Ввозимый товар исследовали в тамошней лаборатории и обнаружили в нем опасную концентрацию кадмия, который губительно влияет на человеческий организм.

"Груз по результатам лабораторных исследований, проведенных при его ввозе на территорию Литовской Республики, не соответствует законодательству Европейского Союза о превышении допустимого уровня кадмия (Cd) 2,65 ± 0,40 мг/кг", - сообщает украинская Госпродпотребслужба.

Отметим, что продавать такие морепродукты категорически нельзя. Если вы обнаружили партии такой смеси в продаже, не покупайте, а сообщите об этом в территориальные управления Госпродпотребслужбы.

Следует также указать точный адрес заведения, торгующего этим товаром, и предоставить чеки о покупке этого продукта.

Добавим, что экспортером опасной морепродукции, производителем которой указана китайская фирма Zhejiang Zhoufu Food Co., является компания VPA Logistics из Клайпеды по заказу Plungės kooperatinė prekyba. А получателем является киевская компания VICIUNAIUKRAINA (поставщик продукции торговой марки VIČI).

Производство крабовых палочек (фото: viciunaigroup.eu)

Чем опасен кадмий?

Пары кадмия, многие его соединения токсичны, что связано, в частности, с его способностью связывать серосодержащие ферменты и аминокислоты.

Симптомы острого отравления кадмием - рвота и судороги.

Хроническое воздействие кадмия может привести к остеомаляции, нарушению минерализации костей, сопровождающемуся переломами и деформацией костей.

Избыточное поступление кадмия в организм может приводить к анемии, поражению печени, кардиопатии, развитию гипертонии.

Как мы ранее писали, в Украину завезли напиток, который может вызвать рак и анафилактический шок.

Также мы писали, что в Киеве обнаружили печенье с веществом, вызывающим паралич.

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