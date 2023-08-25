В Украине обвалились цены на популярный овощ. Он подешевел вдвое!

В Украине за эту неделю существенно упала стоимость огурцов. Цена овоща снизилась в два раза по сравнению с предыдущими семи днями.

Почему подешевели огурцы

Цены на тепличную продукцию интенсивно снижаются, поскольку на рынок в достаточном количестве поступает пленочный огурец и продукция из открытого грунта.

"Несмотря на то, что многие тепличные комбинаты уже завершили реализацию огурцов первого оборота и возобновят работу только в начале сентября, цены на тепличную продукцию интенсивно снижаются", - сообщают эксперты.

Сколько сейчас стоят огурцы

Сегодня тепличный огурец поступает в продажу по 8-21 грн/кг, хотя еще в конце прошлой рабочей недели цены на данную продукцию стартовали от 20 грн/кг. При этом цены на пленочный огурец и продукцию из открытого грунта стартуют от 7 грн/кг.

Отмечается, что предложение такой продукции стремительно растет, что в условиях невысоких темпов сбыта оказывает существенное давление на рынок.

Операторы рынка прогнозируют дальнейшее удешевление в данном сегменте уже в начале сентября, когда большинство украинских тепличных комбинатов выйдут на рынок со вторым оборотом огурца.

Отметим, что самая демократичная цена на огурцы в супермаркете АТБ и Novus, там они стоят 19.90 гривен за килограмм.

Цена огурцов в Сильпо (Скриншот)

Цена огурцов в АТБ (Скриншот)