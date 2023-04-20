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Украинец выиграл самую престижную фотопремию за кадр одного из самых ужасающих моментов войны

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Четверг 20 апреля 2023 13:03
Украинец выиграл самую престижную фотопремию за кадр одного из самых ужасающих моментов войны Работы украинского фотографа победили в самой престижной фотопремии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Фотография украинского фотографа Евгения Малолетки победила в премии World Press Photo. На снимке запечатлены работники скорой помощи, которые несут беременную женщину из разрушенного роддома в Мариуполе.

Об этом сообщает Associated Press.

Что изображено на фото

Изображение смертельно раненой женщины сделанное фотографом 9 марта 2022 года. На фото левая рука женщины лежит на окровавленной нижней части живота и показывает весь ужас жестокого нападения России.

32-летняя Ирина Калинина, изображенная на фото, скончалась от полученных травм через полчаса после того, как родила своего малыша, по имени Мирон.

"Для меня это момент, который я все время хочу забыть, но не могу. Эта история всегда будет со мной", - сказал фотограф.

Украинец выиграл самую престижную фотопремию за кадр одного из самых ужасающих моментов войныЕвгений Малолетка выиграл премию World Press Photo за фото из Мариуполя (фото: Евгений Малолетка, AP)

Старший вице-президент и исполнительный редактор AP Джули Пэйс считает, что фотограф зафиксировал один из наиболее определяющих образов российско-украинской войны в сложных обстоятельствах.

Фотограф был в Мариуполе больше двух недель

Известно, что Малолетка и видеожурналист AP Мстислав Чернов, который также является украинцем, прибыли в Мариуполь именно тогда, когда вторжение России спровоцировало наибольший конфликт в Европе.

Они были там более двух недель, записывая, как российские военные обстреливают город и наносят удары по больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры.

Они были единственными международными журналистами, которые остались в городе.

Серия фотографий Малолетки из обстрелянного Мариуполя также получила европейскую региональную премию World Press Photo Stories, объявленную в марте.

Его изображения из Мариуполя также были отмечены такими наградами: Международной журналистской премией Knight, премией Visa d'or News и премией Байе Кальвадос-Нормандия.

Украинец выиграл самую престижную фотопремию за кадр одного из самых ужасающих моментов войныУкраинец выиграл самую престижную фотопремию за кадр одного из самых ужасающих моментов войныУкраинец выиграл самую престижную фотопремию за кадр одного из самых ужасающих моментов войныУкраинец выиграл самую престижную фотопремию за кадр одного из самых ужасающих моментов войны

Обстрел Мариуполя российскими оккупантами (фото: Евгений Малолетка, AP)

Ранее мы сообщали, что Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, которые работали в Мариуполе, получили международную премию "За свободу слова".

Также мы показывали снимки фотографа из ковод-больницы Харькова.

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фото фотограф Евген Малолєтка