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В Україну прийде сильне потепління: де чекати "літні" градуси

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Середа 18 травня 2022 19:40
В Україну прийде сильне потепління: де чекати "літні" градуси Фото: Погода в Україні принесе різке потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться з настанням сильного потепління, яке прийде до нас уже за кілька днів. Воно буде короткочасним, однак градуси будуть "літніми" - місцями +27 градусів.

Читайте нижче в матеріалі Styler, де буде найтепліше.

За даними синоптика Наталки Діденко, вже завтра, 19 травня, холод відступить з України.

А в Укргідрометцентрі прогнозують, що найтеплішим очікується 20-те травня.

Прогноз на 19 травня

Синоптики прогнозують, що в більшості областей вдень 19-го травня буде +16+23 градуси, в західній частині навіть +20+25 градусів. Все ще холоднувато у східних областях, тут буде +12+16 градусів.

Вітер очікується північно-західний, рвучкий. Лише на заході він буде слабшим.

Дощі ймовірні у східних та південних областях України. Вдень на Одещині та Миколаївщині опади припиняться. На решті території переважатиме суха погода.

Прогноз для Києва

В Києві 19-го травня потепліє. Протягом дня передбачається +19+21. Вітер - поривчастий, до 12 метрів за секунду. Дощу не буде.

Що буде з погодою далі

В гідрометцентрі прогнозують, що 20 травня на заході потеплішає до +24+27 градусів, на півдні +21+25. На решті територій +17+23. Опади ймовірні на півночі.

21 травня по всій території ймовірні дощі та грози. Температура +17+25 по країні, а на крайньому сході ймовірні +27+29 градусів.

Раніше ми писали, яка буде погода в Києві цього літа.

Також повідомлялося про магнітні бурі, які змусять поболіти наші голови.

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