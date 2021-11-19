В Україну прийде мокрий сніг і моторошний вітер: які області накриє негодою

Погода в Україні в п'ятницю, 19 листопада, буде несприятлива. Очікується мокрий сніг з дощем, сильні дощі, вітер і низька температура.

Яка погода чекає українців, розповіли в Українському гідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

"Завтра в Україні очікується дощ і мокрий сніг. Мокрий сніг - не всюди. Він буде йти в Сумській області, місцями в Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях і в Карпатах. Дощ прийде в південну частину України в другій половині дня або вже ввечері. У Донецькій і Луганській областях – без істотних опадів", - попередила Наталка Діденко.

Вона зазначила, що завтра на Заході та Півночі України посилиться вітер, і він буде некомфортним.

"Температура повітря після холодної ночі вдень трохи підвищитися, очікується + 2 + 8 градусів. 20 листопада потеплішає ще на кілька градусів", - розповіла синоптик.

У Києві 19 листопада очікуються дощі. Найближчої ночі температура повітря підніметься до 0 градусів, а вдень у п'ятницю прогріється до +5 градусів.

Карта погоди

За прогнозом Українського гідрометцентру, опади пройдуть у всіх регіонах України. У більшості областей очікуються помірні та сильні опади, а на півдні та південному сході - короткочасні.

Температура повітря вночі на сході та в центральних областях становитиме від 0 до -4 градусів, на крайньому сході до -6 градусів. На решті території країни від 0 до + 5 градусів.

Вдень на сході прогріється до +4 градусів, в центрі й на півночі до +4 +6 градусів, в південній частині та на заході потеплішає до +7 +10 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 19 листопада

Як повідомляє синоптик ігор Кибальчич на сайті Meteoprog, 20 листопада Україна опиниться під впливом активного циклону атлантичного походження Volker.

Це хвильовий циклон, який принесе сильний штормовий вітер на територію нашої країни.

"Вранці та вдень 20 листопада пориви західного і північно-західного вітру по всій території країни будуть досягати швидкості 15 – 20 м/с, місцями в західних і північних областях до 23 м/с. Такі показники відповідають першому (жовтому) рівню небезпеки й можуть завдати шкоди лісонасадженням та деяким об'єктам інфраструктури (особливо енергетики та транспорту). Слід також уникати прогулянок поблизу сухих і високих дерев, не залишати під ними автомобілі", - попередив синоптик.

Карта погоди на 20 листопада

Про негоду в суботу та неділю попереджає і Наталка Діденко. Вона додала, що разом з сильним вітром в Україну прийде невелике потепління.

"20-21 листопада стане тепліше ще на кілька градусів, але атмосфера буде нестійка, повітря вологим, з опадами, вітер – поривчастий. З понеділка-вівторка знову похолодає, а ближче до наступних вихідних – знову потеплішає", - зазначила синоптик.