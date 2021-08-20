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Україну накрила негода: паралізовані вулиці і замерзла від граду дорога

Автор: Людмила Жукова

Сильна злива в Дніпрі пройшла 19 серпня. За короткий час негода встигла накоїти біди. Вулиці міста затопило, а величезний град можна було спостерігати на дорогах.

Про це повідомляє ТСН.

Головні проспекти міста залишилися заблокованими після величезних калюж. Вода на дорогах місцями була вище вікна автомобілів. У деяких місцях не міг проїхати навіть громадський транспорт.

Рух трамваїв по декількох маршрутах було призупинено. Зазначається, що затопило також супермаркет. Вода стікала зі стелі прямо на торгові ряди. Крім того, щонайменше одне дерево впало і потрапило в автомобіль.

Також люди повідомляють про величезний град розміром з перепелине яйце, який вкрив дороги.

Негода в Херсонській області

У Херсонській області негода також відзначилася. Там випав потужний град, який перетворив дорогу на обмерзлу гірку. Автомобілі стояли і не могли проїхати.

Як ми писали раніше, Україну накрило потужним ураганом і дерева падали, як сірники.

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