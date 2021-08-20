Україну накрила негода: паралізовані вулиці і замерзла від граду дорога

Головні проспекти міста залишилися заблокованими після величезних калюж. Вода на дорогах місцями була вище вікна автомобілів. У деяких місцях не міг проїхати навіть громадський транспорт.

Рух трамваїв по декількох маршрутах було призупинено. Зазначається, що затопило також супермаркет. Вода стікала зі стелі прямо на торгові ряди. Крім того, щонайменше одне дерево впало і потрапило в автомобіль.

Також люди повідомляють про величезний град розміром з перепелине яйце, який вкрив дороги.

Негода в Херсонській області

У Херсонській області негода також відзначилася. Там випав потужний град, який перетворив дорогу на обмерзлу гірку. Автомобілі стояли і не могли проїхати.