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Україну накриє останній циклон: чого чекати від погоди далі

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 16:27
Україну накриє останній циклон: чого чекати від погоди далі Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні не перестає дивувати своїми сюрпризами. Після майже цілого тижня снігопадів та крижаних дощів, майже всю територію країни накриє сильними морозами. Синоптики прогнозують до 20-25 градусів морозу.

Що чекає Україну далі й чому прогнози про комфортну і теплу зими не виправдалися, - розповів старший науковий співробітник Українського гідрометцентру Владислав Тимофеєв в коментарі для "Сьогодні".

Тімофєєв зазначив, що сніговий циклон, який Україна пережила на цьому тижні, стане останнім.

"Як відомо, у нас зараз йде глобальне потепління та регіональне в Україні. Це (люті морози та багато снігу) було все-таки в нормі 30-40 років тому. Я пам'ятаю, навіть у моєму дитинству – були сніжні зими навіть на півдні України. У нас в цьому році була серія циклонів південних, сім або дев'ять, я вже збився з рахунку. Але зараз йде останній циклон, а за ним буде похолодання", - повідомив метеоролог.

Тим часом погодний інформер Gismeteo прогнозує в Україні морози навіть до 28 градусів, які підуть на спад лише 24-25 лютого.

На сході температура в понеділок впаде до -20 градусів, і протягом тижня очікується в нічні години від -18 до -23 градусів. До -8 -6 стовпчики термометрів піднімуться лише 24 лютого.

У південній частині країни морози будуть не такі сильні, але з 13 по 23 лютого в нічні години очікується від -8 ° до -14 градусів.

Найскладніша ситуація очікується в північних областях. Там температура повітря впаде вже в суботу до -14 градусів, 16 лютого – до -24 градусів, а з 18 по 22 лютого очікується від -19 до -28 градусів.

На заході найбільш холодним періодом стануть дні з 16 по 20 лютого, очікується від -22 до -18 градусів вночі, від -13 до -11 градусів вдень.

Україну накриє останній циклон: чого чекати від погоди даліУкраїну накриє останній циклон: чого чекати від погоди даліУкраїну накриє останній циклон: чого чекати від погоди даліУкраїну накриє останній циклон: чого чекати від погоди далі

Карти погоди в Україні на два тижні

У Києві на вихідних вночі до -13 -14 градусів, з вівторка очікується до -20 градусів, а 19-22 лютого температура впаде до -17 -25 градусів. А ось після 24 лютого очікується невелике підвищення температури та сніг.

Україну накриє останній циклон: чого чекати від погоди даліКарта погоди в Києві на два тижні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали новий прогноз на весну і попередили про сильні дощі та холодну погоду.

А також ми розповідали про те, що Наталка Діденко попередила, що морози прийдуть в Україну надовго.

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