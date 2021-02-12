Україну накриє останній циклон: чого чекати від погоди далі

Погода в Україні не перестає дивувати своїми сюрпризами. Після майже цілого тижня снігопадів та крижаних дощів, майже всю територію країни накриє сильними морозами. Синоптики прогнозують до 20-25 градусів морозу.

Що чекає Україну далі й чому прогнози про комфортну і теплу зими не виправдалися, - розповів старший науковий співробітник Українського гідрометцентру Владислав Тимофеєв в коментарі для " Сьогодні ".

Тімофєєв зазначив, що сніговий циклон, який Україна пережила на цьому тижні, стане останнім.

"Як відомо, у нас зараз йде глобальне потепління та регіональне в Україні. Це (люті морози та багато снігу) було все-таки в нормі 30-40 років тому. Я пам'ятаю, навіть у моєму дитинству – були сніжні зими навіть на півдні України. У нас в цьому році була серія циклонів південних, сім або дев'ять, я вже збився з рахунку. Але зараз йде останній циклон, а за ним буде похолодання", - повідомив метеоролог.

Тим часом погодний інформер Gismeteo прогнозує в Україні морози навіть до 28 градусів, які підуть на спад лише 24-25 лютого.

На сході температура в понеділок впаде до -20 градусів, і протягом тижня очікується в нічні години від -18 до -23 градусів. До -8 -6 стовпчики термометрів піднімуться лише 24 лютого.

У південній частині країни морози будуть не такі сильні, але з 13 по 23 лютого в нічні години очікується від -8 ° до -14 градусів.

Найскладніша ситуація очікується в північних областях. Там температура повітря впаде вже в суботу до -14 градусів, 16 лютого – до -24 градусів, а з 18 по 22 лютого очікується від -19 до -28 градусів.

На заході найбільш холодним періодом стануть дні з 16 по 20 лютого, очікується від -22 до -18 градусів вночі, від -13 до -11 градусів вдень.

Карти погоди в Україні на два тижні

У Києві на вихідних вночі до -13 -14 градусів, з вівторка очікується до -20 градусів, а 19-22 лютого температура впаде до -17 -25 градусів. А ось після 24 лютого очікується невелике підвищення температури та сніг.

Карта погоди в Києві на два тижні