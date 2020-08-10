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На Україну насуваються страшні грози: які областіпостраждають від негоди

Понеділок 10 серпня 2020 21:16
На Україну насуваються страшні грози: які областіпостраждають від негоди
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні різко зміниться в найближчу добу

Погода в Україні у вівторок, 11 серпня, почне псуватися в багатьох областях країни. Синоптики прогнозують сильні грозові дощі. Також температура повітря почне різко опускатися.

На сході країни грози захоплять Харківську та Полтавську області, в інших буде хмарно, але сухо. Температура повітря вночі опуститься до +15 +18 градусів, вдень очікується від +26 до +29 градусів.

В південних областях утримається суха погода, очікується невелика хмарність. Вночі в регіоні +18 +20 градусів, вдень від +29 до +32 градусів. У Криму без опадів, сухо. Вночі +18 +20 градусів, вдень +29 +31 градус.

На півночі України очікуються короткочасні дощі, грози. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +15 +17 градусів, вдень очікується від +26 до +28 градусів.

Західні області накриє грозами та короткочасними дощами. Температура повітря вночі становитиме +14 +17 градусів, вдень у більшості областей стане прохолодніше, від +24 до +27 градусів.

В центральних областях України синоптики прогнозують грозові дощі. Вночі в регіоні +15 +18 градусів, вдень очікується від +26 до +28 градусів.

У Києві 11 серпня пройдуть короткочасні дощі. Нічна температура коливатиметься від +16 до +18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28 градусів.

На Україну насуваються страшні грози: які областіпостраждають від негоди

Карта погоди в Україні на вівторок, 11 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики зробили попередження про сильні дощі та похолодання.

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