В Україну йдуть моторошні зливи: де очікувати справжній потоп

На сході найсильніші зливи пройдуть у Полтаві та Дніпрі, в інших областях – опади будуть більш помірні. Вітер сильний, зі штормовими поривами. Вночі в регіоні від +16 до +23 градусів. Вдень у Полтаві температура впаде до + 25 градусів, у Дніпрі +29 +31 градус, в інших областях від +30 до +34 градусів.

У південній частині країни пройдуть сильні дощі у всіх областях, очікується сильний шквальний вітер. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +19 +23 градуси, вдень очікується від +28 до +30 градусів, спекотніше буде тільки в Херсоні – до +34 градусів. У Криму пройде дощ, вночі + 21 +23, вдень від +30 до +32 градусів.

На півночі країни синоптики прогнозують зливи та різке зниження температури. Вночі до + 15 +17 градусів, вдень до +21 + 23 градуси. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами.

У західних областях зливи захоплять майже всю територію, найсильніше лити буде в Житомирі та Вінниці. Очікується шкальний вітер. Вночі в регіоні від +14 до +17 градусів, вдень повітря прогріється всього до +21 + 24 градусів.

У центральній частині країни пройдуть сильні зливи, очікується вітер зі штормовими поривами. Вночі від +16 до +18 градусів, вдень +22 + 25 градусів.

У Києві 21 липня очікується сильна злива в нічний час, а також вдень. Вітер північно-західний, до 7-12 м/с.вночі в столиці від +16 до +18 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Варто відзначити, що вже 22-23 липня моторошна негода почне відступати, місцями пройдуть невеликі грози. Температура повітря знову почне підніматися, але всього на кілька градусів, до +22 +26 градусів. А східні та південні області отримають довгоочікувану прохолоду.

Карта погоди в Україні на середу, 21 липня