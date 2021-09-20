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Українці знайшли в Антарктиді рештки гігантської тварини тисячолітньої давності

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Антарктида, Понеділок 20 вересня 2021 12:50
Українці знайшли в Антарктиді рештки гігантської тварини тисячолітньої давності Колаж РБК-Україна: українці знайшли в Антарктиді рештки гігантської тварини
Автор: Світлана Мащенко

Українські полярники знайшли в Антарктиді неподалік від нашої станції "Академік Вернадський" рештки гігантської тварини - скелет кита був виявлений на острові Расмуссен. Тепер же став відомий вид і вік "звіра".

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Радіовуглецевий аналіз показав, що киту близько 1350 років (плюс/мінус 30 років).

"Тільки уявіть: це означає, що він помер в сьомому столітті, в епоху вікінгів і цивілізації майя, за три століття до княгині Ольги і князя Володимира", - йдеться в повідомленні полярників.

Українці знайшли в Антарктиді рештки гігантської тварини тисячолітньої давностіУкраїнці знайшли в Антарктиді рештки гігантської тварини тисячолітньої давності

Фото: Рештки кита в Антарктиді (facebook.com/AntarcticCenter)

Також з'ясувався і вид тварини - це синій кит - найбільший кит і найбільша тварина у світі. Довжина знайденої тварини становила не менше 26 метрів. Він належав до Південного (антарктичного) підвиду - це найбільший підвид серед синіх китів.

Вчені кажуть, що знахідка дуже цінна. У музеях світу зберігається всього кілька десятків скелетів синього кита, але більшість з них - іншого підвиду.

З 1963-го року синій кит охороняється, але незаконний промисел не дає популяції відновитися. До 1960-х через китобоїв тварина практично зникла і тому потрапила в список охоронюваних. На середину 1980-х у світі залишалося не більше 200-1400 особин, а до початку промислового знищення популяція налічувала 250-300 тисяч особин.

На сьогодні популяція арктичного синього кита становить всього 1600-3000 особин.

Раніше ми писали, що українські полярники показали фото з Антарктиди, які запам'яталися назавжди.

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