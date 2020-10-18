Українці можуть отримати безкоштовне лікування COVID-19: що потрібно зробити

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Колишній міністр охорони здоров'я розповів про безкоштовне лікування COVID-19

Українцям доступне безкоштовне лікування коронавірусної інфекції за контрактом з Національною службою охорони здоров'я. Для цього у людини повинен бути позитивний тест на COVID-19.

Про це розповів колишній міністр охорони здоров'я і президент Всеукраїнського лікарського товариства Олег Мусій в ефірі Апостроф TV.

Він зазначив, що тести на коронавірус будуть робити за напрямом сімейних лікарів і за напрямом з лікарень. Держава виділила на тести 200 мільйонів гривень. Але цього для приватних лабораторій вистачить лише на два тижні.

Проте це повинно розвантажити 7-10 денні черги в державних лабораторних центрах. Мусій розповів, що вартість тестування у державному лабораторному центрі становить близько 700 гривень.

При цьому, якщо людина за власною ініціативою звертається в приватну лабораторію, то за тест їй доведеться заплатити від тисячі до двох з гаком тисяч гривень.

Мусій також підкреслив, що тести потрібно робити дуже швидко, щоб медики змогли тяжкохворих покласти в стаціонар, і, якщо потрібно, під'єднати їх до кисню та апарату штучної вентиляції легенів.

Експерт також додав, що навіть при ПЛР-тестуванні похибка в результатах досягає 30%.

Українцям доступне безкоштовне лікування COVID-19 (відео: YouTube)

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