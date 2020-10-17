Люди продовжують страждати: лікарі назвали нові побічні наслідки від COVID-19

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Інфекціоністи розповіли про симптоми коронавірусу після одужання

Симптоми коронавірусу можуть на довгий час залишитися і проявлятися у людей, які вже перехворіли на COVID-19, причому як у важкій, так і в середній та легкій формах.

Таких висновків дійшли спеціалісти Міжнародної групи інфекціоністів. Про це пише The Lancet.

Йдеться про кілька місяців чи навіть років, коли пацієнти після одужання все одно будуть відчувати "ехо" коронавірусу - характерні для хвороби симптоми.

Так, йдеться в матеріалі, через кілька тижнів і місяців після початку гострого COVID-19 люди продовжують страждати.

Також наводиться розповідь професора епідеміології Ліверпульської школи тропічної медицини (Британія) Пола Гарнера, який він написав на 95-й день після появи симптомів: "Я не можу вставати з ліжка понад три години поспіль, мої руки і ноги болять. Постійне шипіння, як від сичуанського перцю, у мене дзвін у вухах, переривчастий мозковий туман, прискорене серцебиття і різкі перепади настрою".

Інфекціоністи зазначають, що через кілька місяців після одужання від коронавірусу тести показують стійке пошкодження серцевого м'яза навіть у людей, у яких були лише легкі симптоми захворювання.

Імовірно, причиною цього є невеликі згустки крові, які блокують капіляри в серці та необоротно пошкоджують серцевий м'яз.

Експерти назвали нові побічні наслідки від COVID-19

безсоння,

незвичайна втома від фізичної або розумової активності,

проблеми з пам'яттю,

помутніння свідомості, головний біль,

скачки температури,

шкірний висип.

Медики вважають, що коронавірус може пошкодити легені, серце і мозок, тим самим збільшити ризик хронічних проблем зі здоров'ям, а відповідь імунної системи людини на COVID-19 здатна порушувати роботу нервової системи.

Як повідомлялося, нещодавно доктор розповів, як проходить COVID-19 в легкій формі та зазначив, що хворобу можна навіть і не помітити.

Також ми писали про те, що вчені назвали нові симптоми коронавірусу, які з'являються не у всіх.