RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців обурила ковбаса "ВСУ": потрібно на законодавчому рівні заборонити

Українців обурила ковбаса з написом ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Абревіатуру ВСУ почали використовувати зараз у багатьох маркетингових рекламах. Часом це дійсно привертає увагу і навіть цілком доречно, а часом - викликає щире обурення в українців.

Таким прикладом стала ковбаса, на наклейці якої красується відразу два написи - Брусилівська і ВСУ. Фото розмістили в Twitter.

"Вважаю, що потрібно на законодавчому рівні заборонити використовувати деякі абревіатури - ЗСУ, ТрО, МВС, ДСНС, НБУ, СБУ та інші. Вони б ще фарш назвали ВСУ", - сказано в підписі до фотографії.

Невдалий хід використовували виробники Брусилівських ковбас. На етикетці вказано сам виробник і нижче: "Ковбаса варено-копчена". Далі вказується, що ковбаса застільна, смачна, українська та вищого гатунку.

Сама наклейка зроблена в зелених тонах і фоном - український військовий Піксель.

Фото: twitter.com/SmerekaDan

У коментарях українці висловили своє невдоволення і зазначили, що є схожа ковбаса - з Чорнобаївкою.

  • Вибачте, але це якась ригачка.
  • Невдалий хід, як на мене. Погана ідея так назвати ковбасу.

Є й такі, які вважають, що все українське - найкраще, а етикетка особливого значення не має.

До речі, раніше ми писали про те, хто і де найчастіше б'є росіян в помсту за вторгнення в Україну.

А ще розповідали про те, які продукти їли українці на обіди та вечері понад 300 років тому.

Читайте РБК-Україна в Google News
рекламавозмущение