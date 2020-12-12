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Українців підготують до вакцинації від коронавірусу: які етапи і терміни

Автор: Анжеліка Галушко

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До початку вакцинації населення проти коронавірусу в Україні проведуть роз'яснювальну роботу з громадянами стосовно особливостей препарату. Говоритимуть про тип вакцини, кому потрібно щепитися передусім, і які можуть бути протипоказання. Сам процес вакцинації проти коронавірусу, орієнтовно, може розпочатися на початку другого кварталу 2021 року.

Як сказав в коментарі УНН в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін, комунікаційна кампанія з українцями має стартувати навесні 2021 року. Попереднім терміном він називає березень.

"Ми розраховуємо на грудень-лютий підготовку до розгортання, березень - початок комунікаційної кампанії, уточнення контингенту, перевірка готовності", - прокоментував він процес підготовки до вакцинації проти коронавірусу в Україні.

Також Кузін уточнив, що дата масової вакцинації українців проти COVID-19 залежить від того, коли препарат надійде до країни. Він припустив, що це може розпочатися у другому кварталі наступного року, тобто після квітня.

Нагадаємо, заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що вакцина від коронавірусу, яка незабаром має з'явитися в Україні в рамках механізму COVAX, захищатиме організм від інфікування щонайменше 6-9 місяців.

Як повідомлялося, нещодавно український генетик розвіяв міфи про вакцину від коронавірусу та пояснив, що в ній немає нічого нового.

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