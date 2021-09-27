Українцям розповіли, коли чекати піку нової хвилі COVID-19

Пік нової хвилі коронавірусу в Україні очікується імовірно в листопаді 2021 року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
За його словами, динаміка захворюваності в країні продовжує зростати. Найбільше число нових випадків зараження становить штам Дельта.
Пікові навантаження на медичну систему в МОЗ очікують у листопаді, каже головний державний санітарний лікар.
"Раніше ми, дійсно, вважали, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад - грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше. Наскільки раніше-сказати важко, тому що ситуація розгортається досить швидко. Те, що ми бачимо точно – пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, або будуть відтягуватися на грудень – поки сказати важко", - розповів Кузін.
Він зазначив, що для кожного українця важливо розуміти, що вакцинація - це благо, а не шкода.
"Але у кожного українця зараз є можливість або відтягнути ці пікові навантаження, або не стати їх частиною. Для цього потрібно вибрати собі пункт щеплення, вибрати той препарат, яким хочете робити щеплення, і провакцинуватися. Зараз МОЗ максимально скоротив інтервали введення між двома дозами вакцини. Це зроблено для того, щоб якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності", - резюмував санлікар.
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