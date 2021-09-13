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Українцям розповіли, на який день після вакцинації більша ймовірність підчепити COVID-19

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Понеділок 13 вересня 2021 09:42
Українцям розповіли, на який день після вакцинації більша ймовірність підчепити COVID-19 Вакцинація не дає 100% гарантії, вважає лікар (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу в Україні не захищає на 100% від інфікування. У стаціонари потрапляють люди, які щеплені однією або двома дозами вакцини.

Про це розповів на своїй сторінці в Facebook Київський інфекціоніст Євген Дубровський.

"І хоча прийомні інфекційних відділень були перевантажені, кількість підтверджених випадків, що вимагають госпіталізації, виявилася досить низькою. А з другої половини серпня число вступників хворих зросла мінімум в два, а то і в три рази. Чому?"- написав доктор.

На його думку, рано говорити про те, що щеплені від коронавірусу стовідсотково безпечні і не можуть заражати інших людей.

Більш того, на п'ятий-восьмий день після щеплення людина ризикує захворіти на коронавірус, бо її імунітет в цей час дуже вразливий. Тому краще в цей час поберегтися та обмежити контакти з іншими людьми.

"Дані світових досліджень стверджують, що вакциновані в більшості своїй хворіють легше, ніж ті, хто не щеплений. Думаю, у нас буде можливість перевірити це на практиці. Важливо перед вакцинацією звернутися до сімейного лікаря і пройти мінімальне обстеження, особливо якщо є супутні хронічні захворювання. Також практика показує, що досить часто люди після введення вакцини на п'ятий - восьмий день заражаються. Чому - треба розбиратися. Передбачається, що після вакцинації людина стає дуже вразливою, тому раджу, зробивши щеплення, хоча б тиждень залишатися вдома і максимально обмежити контакти", - повідомив Дубровський.

Як ми раніше писали, лікар висловився про зараження COVID-19 вакцинованих і "броню" перехворілих.

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