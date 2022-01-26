Українцям покажуть стрічку "Насолода" про закулісся індустрії для дорослих: цікаві факти про фільм

У кінотеатрах України на екрани вийде 24 лютого фільм "Насолода" про закулісся порноіндустрії. Ця відверта стрічка-провокація в нашій країні демонструватиметься в нецензурованій версії з віковим обмеженням 18+.

Поки до старту показів залишається майже місяць, ми розповімо вам цікаві факти про картину, і чому історія - глибша, ніж може здатися на перший погляд.

Трейлер фільму "Насолода"

Про що фільм

Сюжет стрічки "Насолода" розгортається навколо 19-річної шведки Белли Черрі, яка приїздить до Лос-Анджелеса, щоб стати новою світовою порнозіркою. Дівчина налаштована рішуче, проте її шлях виявляється не таким "простим", як вона сподівалася.

"Насолода" стала повнометражним дебютом шведського режисера Ніньї Тюберґ. Фільм базується на її однойменній короткометражній роботі, яка у 2013 році отримала в приз від Canal+ на Каннському кінофестивалі.

Кадр з фільму "Насолода"

Цікаві факти про картину

Незважаючи на те, що стрічка "Насолода" - дуже відверта, і містить багато оголених сцен, фільм сам по собі не еротичний, йому не властиві сексуалізація персонажів і порно-естетика.

"Насолода" - натуралістичне дослідження закулісся індустрії для дорослих. Видання The Hollywood Reporter пише, що ця стрічка "дуже переконлива у відтворенні атмосфери порно-сцени", а indieWire стверджує, що це "найчесніший фільм про сучасну порноіндустрію".

Майже всі ролі у фільмі виконують справжні порноактори. Крім виконавиці головної ролі Софії Каппель. Для актриси це дебют у повному метрі, і за свою роботу вона вже отримала нагороду на міжнародному кінофестивалі Art Film Fest в Словаччині.

Кадри з фільму "Насолода"

Оригінальна назва фільму - Pleasure - точно обігрується в англійськомовній версії картини. Стрічка починається з приїзду головної героїні до США, де прикордонник в аеропорту запитує в дівчини про мету поїздки - "у справах чи заради задоволення?" (Business or pleasure), на що отримує відповідь "Задоволення" (Pleasure).

Незважаючи на зображення порно в не найкращому світлі, картина не є моралізаторською. Тут нема засуджень об'єктивації тіла чи порно як явища. Проте наскрізною темою тут домінація в порноіндустрії чоловіків та пов’язана із цим токсичність.

Кадри з фільму "Насолода"

Реакція на фільм "Насолода"

Стрічка була відібрана в офіційну конкурсну програму Каннського кінофестивалю 2020 року, однак, через скасування події, прем'єра була відстрочена.

Зрештою вона відбулася в 2021 році в рамках конкурсної програми World Cinema Dramatic Competition на "Санденсі" - найбільшому фестивалі незалежного кіно в США. Фільм викликав фурор і отримав багато позитивних відгуків кінокритиків: рейтинг картини на сайті Rotten Tomatoes становить 89%.

Кадри з фільму "Насолода"