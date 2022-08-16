ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцям нагадали про небезпечну інфекцію, від якою треба вакцинуватися дорослим

Новость на русском →
Вівторок 16 серпня 2022 09:55
Українцям нагадали про небезпечну інфекцію, від якою треба вакцинуватися дорослим Фото: Як захиститися від дифтерії (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Вакцинація - найкращий спосіб вберегтися від багатьох інфекцій. Лише за перших 6 років життя дитина отримує згідно з "календарем щеплень" захист від десяти інфекцій. Але від деяких треба й далі вакцинуватися у дорослому віці. Зокрема, від дифтерії і правця.

Про дифтерію докладно розповіли в Національній службі здоров'я України (НСЗУ).

Дифтерія - інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Також можна захворіти, торкаючись відкритої рани. Найчастіше бактерії вражають дихальну систему.

Дифтерія небезпечна своїми ускладненнями:

  • блокування дихальних шляхів,
  • враження серцевого м’яза,
  • пошкодження нервів (полінейропатія),
  • параліч,
  • ниркова недостатність,
  • у деяких випадках може настати смерть.

Найкращий спосіб запобігти хворобі - вакцинація

В Україні для вакцинації дітей до 18 місяців використовують трикомпонентну вакцину, яка захищає також від правця і кашлюку. Всі батьки знають її, як "АКДС" ("коклюш", дифтерія, "столбняк").

До цього віку дитина має отримати чотири дози вакцини. Потім ще дві - у 6 та 16 років. Але вже двокомпонентною вакциною - проти дифтерії і правця.

Дорослим треба робити щеплення кожні 10 років

Щеплення проти дифтерії і правця треба повторювати за календарем у 26, 36 років і так далі.

Дорослим достатньо однієї дози, якщо вони отримали принаймні три дози в дитинстві. Якщо ви не впевнені, що отримали щеплення, відповідних записів в дитячій картці нема, треба провести триетапну вакцинацію. Між першим і другим щепленнями інтервал має бути не менше ніж місяць та шість місяців між другим і третім щепленнями.

Вакцинація дітей і дорослих проти дифтерії безоплатна.

Люди, які переїхали в інші регіони через війну, можуть отримати щеплення в закладах надання первинної допомоги без укладання нової декларації.

Раніше ми писали, що "дитяча" вітрянка може викликати небезпечний синдром, після якого відновлюється лише 10%.

Також лікар попередив про небезпечну інфекцію, яку можна підхопити на ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
инфекция болезни
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя